Das Photovoltaikunternehmen CCE will in den Niederlanden ein Portfolio von 100 MW aufbauen und hat einen Solarpark mit 2,5 MW erworben. Die deutsch-österreichische CCE Holding expandiert in den Niederlanden. Wie das in Wien ansässige Photovoltaikunternehmen mitteilte, hat es dazu einen 2,5 Megawatt (MW) starken Solarpark in Arendskerke erworben. Ziel des Unternehmens sei, das Portfolio auf über 100 MW auszubauen. Dafür seien auch Zukäufe von baureifen oder bereits in Betrieb befindlichen Photovoltaik ...

