DJ Bundestag beschließt Akw-Laufzeitverlängerung bis April

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat nach einer hitzigen Debatte einem befristeten Weiterbetrieb aller drei verbliebenen Atomkraftwerke bis Mitte April 2023 zugestimmt. Mit der Änderung des Atomgesetzes soll über den Winter die Versorgungssicherheit gestärkt werden.

Damit werden die drei Kraftwerke Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 nicht wie zuvor geplant am 31. Dezember abgeschaltet. Vielmehr sollen sie angesichts der eingestellten russischen Gaslieferungen die Stromnetze stabilisieren und zusätzliche Strommengen liefern.

Die Akw sollen im Streckbetrieb noch vorhandene Brennelemente nutzen, ohne dass neue Brennelemente eingesetzt werden. Die Atomkraftwerksbetreiber sind zudem gesetzlich verpflichtet, nach Einstellung des Leistungsbetriebs die Anlagen unverzüglich stillzulegen und abzubauen.

Das Gesetz wurde mit 375 der 661 abgegebenen Stimmen verabschiedet. Insgesamt 216 Abgeordnete stimmten dagegen, 70 enthielten sich. Aus der Ampel-Koalition hatten einige Grüne-Abgeordnete im Vorfeld angekündigt, gegen den Streckbetrieb stimmen zu wollen. Auch die Unionsfraktion und die Linken hatten sich gegen das Vorhaben positioniert.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Entscheidung zum Streckbetrieb nach monatelangem Koalitionsstreit gegen den Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) durchgesetzt. Dieser hatte sich für einen Reservebetrieb der beiden süddeutschen Kraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2 ausgesprochen, die lediglich bei Bedarf eingesetzt werden sollten. Die FDP um Bundesfinanzminister Christian Lindner hatte hingegen eine Laufzeitverlängerung der drei Akw bis mindestens Ende 2024 und neue Brennstäbe gefordert.

Grüne sehen Streckbetrieb als Zumutung

Die Entscheidung zum Streckbetrieb war innerhalb der Grünen-Bundestagsfraktion umstritten. Der Abgeordnete Harald Ebner erklärte im Bundestag, die verbliebenen Akw trügen nur wenig zur Stabilisierung der Energieversorgung bei. Daher wäre eine Vorhaltung der Atommeiler als Notfallreserve, wie ursprünglich vorgeschlagen, eine "angemessene Lösung" gewesen.

"Die zeitlich befristete Erweiterung des Leistungsbetriebs ist für mich und die meisten Mitglieder meiner Fraktion eine Zumutung. Aber wir muten uns das zu, weil der Atomausstieg damit bestehen bleibt und weil es im Gegensatz zum Entwurf der Union keine Laufzeitverlängerung gibt und keine neuen Brennstäbe. Und weil wir keine Abstriche bei der nuklearen Sicherheit machen. Das Wort des Kanzlers ist auch unseres: am 15.4. ist Schluss", sagte Ebner.

Streckbetrieb ist für Union zu wenig

Der stellvertretende Unionsfraktionschef Steffen Bilger griff den Gesetzentwurf zum Streckbetrieb im Bundestag scharf an. "Ein Weiterlaufen der Kernkraftwerke bis Mitte April 2023 bringt zu wenig. Es bringt zu wenig Versorgungssicherheit auch mit Blick auch auf den übernächsten Winter. Es bringt zu wenig preisliche Entlastung für Verbraucher und Unternehmen. Und es ist auch zu wenig europäische Solidarität", sagte der CDU-Politiker vor der der Abstimmung.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) lehnte vor der Bundestagsdebatte Forderungen nach einer Laufzeitverlängerung über Mitte April hinaus ab. "Das Gesetz sagt eindeutig, dass am 15.4. abgeschaltet wird, dass keine neuen Brennelemente beschafft werden sollen", sagte Lemke in dem Fernsehsender ntv. Sie bejahte die Frage, ob damit das Atomzeitalter in Deutschland definitiv zu Ende gehe. "Wenn man die Akw darüber hinaus laufen lassen würde, dann würde man damit quasi wieder einsteigen." Es würde dann um mehrere zusätzliche Jahre der Nutzung gehen, sagte die Ministerin.

