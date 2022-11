Göttingen, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Volumen von 300 Millionen auf 650 Millionen Euro angehobenDer Life-Science-Konzern Sartorius hat in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 650 Millionen Euro platziert. Angesichts der hohen Nachfrage konnte das angestrebte Mindestvolumen von 300 Millionen Euro deutlich überschritten werden. Die Transaktion umfasst Laufzeiten von 3, 5, 7, 10 und 13 Jahren. "Der Erfolg der Platzierung zeigt das Vertrauen der Investoren in Sartorius", sagte Rainer Lehmann, Finanzvorstand von Sartorius.Die Mittel werden plangemäß insbesondere für die Refinanzierung der Ende September 2022 abgeschlossenen Akquisition von Albumedix verwendet. Arrangiert wurde die Emission von BNP Paribas und der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).Diese Veröffentlichung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Sartorius übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.Sartorius in KürzeDer Sartorius Konzern ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden. Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig.Folgen Sie Sartorius auf Twitter @Sartorius_Group und auf LinkedIn.philipp.grontzki@sartorius.comKontakt:Philipp GrontzkiHead of External CommunicationsTel.: +49 (0) 551.308.5581philipp.grontzki@sartorius.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1472792/Sartorius_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/sartorius-platziert-erfolgreich-schuldscheindarlehen-uber-650-millionen-euro-301675411.htmlOriginal-Content von: Sartorius AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9623/5367804