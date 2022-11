Euro Stoxx 50 - Die Erleichterung ist groß

Bastian Galuschka,

Was war das für ein großer Knall am Aktienmarkt gestern! Kursgewinne auf breiter Front, nachdem die Inflationsdaten in den USA stärker zurückgegangen sind, als es der Markt erwartet hatte. Wie ist die technische Lage im europäischen Leitindex Euro Stoxx 50 nach dem deutlichen Kurssprung?

Noch im September lag die Inflationsrate in den USA bei 8,2 %, für den Oktober wurde ein Wert von 7,7 % gemeldet. Das teilte die US-Arbeitsstatistikbehörde BLS am Donnerstag mit. Damit sank die Inflationsrate nicht nur, sie gab auch deutlich stärker nach als von Volkswirten erwartet. Diese hatten mit einem Wert von 8,0 % gerechnet. Im Juni lag die Inflationsrate in den USA mit 9,1 % noch auf dem höchsten Stand seit November 1981. Entspannung zeigte sich auch bei der viel beachteten Kerninflationsrate. Hier fließen stark Preisentwicklungen auf Energie und Nahrungsmittel nicht ein. Die Kerninflationsrate gab von 6,6 auf 6,3 % nach. Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 6,5 % prognostiziert.

Die Märkte reagierten auf breiter Front positiv. Aktien, Indizes, Rohstoffe, sogar Kryptowährungen, schossen in die Höhe. Der US-Dollar gab dagegen deutlich nach. Der Markt spielt nun die Karte, dass die US-Notenbank Fed das Zinstempo der Leitzinsanhebungen deutlich verlangsamen dürfte. Ob es tatsächlich dazu kommen wird, steht dagegen auf einem ganz anderen Blatt.

Chart: Euro Stoxx 50

Widerstandsmarken: 3.890 + 4.027 Punkte

Unterstützungsmarken: 3.857 + 3.819 + 3.683 + 3.592 + 3.560 Punkte

Aus charttechnischer Sicht haben die Bullen in dieser Woche im europäischen Leitindex Euro Stoxx 50 ein klares Statement abgegeben. Der viel beachtete EMA200 wurde überwunden, auch ist der Widerstand bei 3.683 Punkten Geschichte. Diese Chartelemente wirken nun als neue Supports. Kurzfristig ist der Index freilich heißgelaufen. Rücksetzer in Richtung 3.857 und 3.819 Punkte wären gesund. Fallen die dabei entstehenden Kursmuster positiv aus, könnte der Index anschließend die Rally in Richtung 4.027 Punkte fortsetzen, wo ein wichtiger mittelfristiger Widerstand aus dem ersten Quartal wartet.

Spielraum zur Unterseite hat der Index noch ausreichend, ohne dass Verkaufssignale auftreten. Größere Probleme deuten sich erst unterhalb des EMA200 an. In diesem Fall werden Abgaben in Richtung 3.592 und 3.560 Punkte und damit in den Bereich des EMA50 wahrscheinlicher.

Anleger, die in den Euro Stoxx 50 investieren wollen, können dies beispielsweise mit der Indexanleihe Protect WKN HVB78P tun. Das Produkt befindet sich derzeit in der Zeichnung. Trader, die nach einer Konsolidierung den Trend gen Norden weiter handeln wollen, können auf die Faktor-Zertifikate WKN HC0B1C oder HC0B1H zurückgreifen.



Euro Stoxx 50 in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 24.03.2022 - 11.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Euro Stoxx 50 in Punkten; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2017 - 11.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Indexanleihe Protect auf den Euro Stoxx 50

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR

Max. Rückzahlungsbetrag

Letzter Bewertungstag Zinssatz p.a.

Euro Stoxx 50 HVB78P * 100,00%** 108,14%** 15.02.2024 6,50 %

* Zeichnungsfrist bis 17.11.22 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** in Prozent des Nennbetrags; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.11.2022, 12:00 Uhr

Faktor Zertifikate auf den Euro Stoxx 50 für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkten Faktor Reset Barriere Euro Stoxx 50 HC0B1C 19,83 3077,669794 5,00 3462,378518 Euro Stoxx 50 HC0B1H 33,55 3462,338999 10,00 3654,845047

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.11.2022; 12:04 Uhr

Faktor Zertifikate auf den Euro Stoxx 50 für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Punkten Faktor Reset Barriere Euro Stoxx 50 HC0B1X 4,32 4615,714302 -5,00 4231,225301 Euro Stoxx 50 HC0B22 1,49 4231,045097 -10,00 4038,532545

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.11.2022; 12:086 Uhr

