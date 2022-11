HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3581/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/44 schaue ich über den Tellerrand, weil ich auch immer auspatze. Das Industriemagazin hat jedenfalls ein Industriemanager-Ranking nach LinkedIn-Followern gemacht, auf dem ich - wäre ich Industriemanager - sogar auf Rang 7 liegen würde. Christoph Boschan ist auch kein Industriemanager, er wäre sogar Top3, das gilt auch für Josef Obergantschnig. Wir drei bilden - glaube ich - das Top-Trio im Finanzmarkt. Fan bin ich dafür von der BBC-Investmentbanker:innen-Serie "Industry". ("Ich ...

