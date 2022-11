DJ Lindner: Verschärfung des Sanktionsrechts zielt auf Russland

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will mit der geplanten Verschärfung des Sanktionsrechts den Kampf gegen die Finanzkriminalität ins 21. Jahrhundert bringen und geltende Sanktionen gegen Russland aufgrund dessen Angriffskriegs in der Ukraine besser durchsetzen. "Wir beschneiden nicht nur die finanziellen Profite der russischen Wirtschaft und die finanzielle Handlungsfähigkeit des russischen Staatswesens. Wir nehmen auch jene auf individuelle Ebene in den Blick, die aus diesem autokratischen System ihren ökonomischen Nutzen ziehen", sagte Lindner im Bundestag während der ersten Lesung des Zweiten Gesetzes zur effektiveren Durchsetzung von Sanktionen.

Geldwäsche und auch Steuerhinterziehung seien nicht nur Betrug am Fiskus, sondern Betrug an der gesamten Gesellschaft. "Die Ehrlichen sollen den Findigen gegenüber nicht im Nachteil bleiben", sagte Lindner.

Der Gesetzentwurf sieht eine bundesweite Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung vor, die parallel zur Bundesbank und zum Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle für die Durchsetzung und Überwachung des Sanktionsrechts zuständig ist. Außerdem soll der Immobilienkauf mit Bargeld, Kryptowerten oder Rohstoffen verboten werden. Mit diesen Maßnahmen sollen Geldwäscherisiken im Immobilienbereich effektiver adressiert werden.

Zudem soll der Zugang zu Immobiliendaten erleichtert werden. Um die Zeit zu überbrücken, bis eine bundesweite elektronische Abfragemöglichkeit der Grundbücher mit einem Datenbankgrundbuch fertiggestellt ist, sollen Immobiliendaten, die in den Ländern zwischen den Grundbuchämtern und Katasterämtern ausgetauscht werden, auch für das Transparenzregister verfügbar gemacht werden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2022 07:40 ET (12:40 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.