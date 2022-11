Ausgehend vom Anfang Oktober markierten Jahrestief hat sich die Aktie von Lanxess in wenigen Wochen bereits um mehr als 30 Prozent verteuert. Und nach Ansicht einiger Experten ist damit das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht. So hat etwa die Credit Suisse das Kursziel für die MDAX-Titel von 42 auf 52 Euro angehoben.Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Analyst Samuel Perry erhöhte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die ...

