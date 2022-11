FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 20 Euro belassen. Der endgültige Quartalsbericht habe keine Überraschungen mit sich gebracht, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bewertungstechnisch sei der Kurs noch nicht auf Schnäppchen-Niveau, denn in vorangegangenen Rezessionen sei erst ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von unter 1,0 ein ultimatives Kaufniveau gewesen./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2022 / 11:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2022 / 11:31 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005419105

