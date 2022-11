Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Evotec den heutigen Handel. Bei einem Anstieg der Aktie um rund vier Prozent dürfte das niemanden verwundern. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 18,59 EUR hingelegt werden. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Anmerkung der Redaktion: Startet Evotec jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Evotec der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Evotec-Analyse einfach hier klicken.

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund sieben Prozent. Dieses Top liegt bei 19,96 EUR. Bei Evotec geht es jetzt also besonders hoch her!

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...