Nur eine Richtung kennt heute Paion. So springt der Kurs um rund sechs Prozent nach oben. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Paion-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund zehn Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Dieses Hoch verläuft bei 0,90 EUR. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Wenn es danach geht, verläuft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...