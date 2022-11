München (ots) -Die zweite von drei Klimaklagen der Bundesgeschäftsführerin und Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen deutsche Konzerne wird verhandelt: Am Dienstag, den 15. November findet die mündliche Verhandlung gegen BMW vor dem Landgericht München I statt.Die Bundesgeschäftsführerin und Bundesgeschäftsführer, die in diesem Verfahren als Privatkläger und -klägerin auftreten, fordern, den Verkauf klimaschädlicher Verbrenner-Autos ab dem Jahr 2030 zu beenden. Dies erfordert den sofortigen klimagerechten Umbau des Unternehmens, insbesondere durch eine drastische Reduzierung der CO2-Emissionen der Fahrzeuge im Einklang mit den verbindlichen Regelungen des Pariser Klimaschutzabkommens und des deutschen Klimaschutzgesetzes.Die Bundesgeschäftsführerin und -geschäftsführer der DUH klagen neben BMW auch gegen den Autokonzern Mercedes und den Öl- und Erdgaskonzern Wintershall Dea. Zuvor hatten sie 2021 gemeinsam mit Greenpeace - die gegen VW klagen - die ersten Verfahren gegen klimaschädliche Konzerne nach dem wegweisenden Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts eingeleitet.Klägerin Barbara Metz und Kläger Jürgen Resch sowie Rechtsanwalt Remo Klinger stehen ab 9.00 Uhr vor Ort für Interviews zur Verfügung, ebenso nach Ende der Verhandlung. Der Kläger Sascha Müller-Kraenner steht zudem für telefonische Anfragen unter der Telefonnummer 0160 90354509 zur Verfügung. Für Vorab-Interviews und Rückfragen wenden Sie sich gern jederzeit an die Kolleginnen und Kollegen unseres DUH-Newsrooms unter presse@duh.de oder der Telefonnummer 030 2400867-20.Datum:Dienstag, 15. November 2022 um 10.00 Uhr (Beginn der Verhandlung)Ort:Landgericht München IPrielmayerstraße 780335 MünchenTeilnehmende:- Barbara Metz, Bundesgeschäftsführerin DUH, 0170 7686923- Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH, 0171 3649170- Prof. Dr. Remo Klinger, Rechtsanwalt Geulen & Klinger, 0171 2435458Kontakt vor Ort:Claudia Wesemann, persönliche Referentin der Bundesgeschäftsführung, 0160 92679619Pressekontakt:DUH-Newsroom:030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfe, www.instagram.com/umwelthilfe, www.linkedin.com/company/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22521/5368173