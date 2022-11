DJ WOCHENVORSCHAU/14. bis 20. November (46. KW)

=== M O N T A G, 14. November 2022 *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Vantage Towers AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:05 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 9 Monate 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 09:05 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 3Q *** 10:00 EU/Treffen der Außenminister in Brüssel 10:00 AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:00 DE/Bundesrat, Sondersitzung zu Gas-Soforthilfe *** 11:00 EU/Industrieproduktion September *** 11:00 IT/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Konferenz zu "Finding the Gap: Output Gap Measurement in the Euro Area" 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Teilnahme an Panel bei Euro Finance Week 15:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Veranstaltung zum Abschluss des Forschungsprojekts "Treuhand" des Instituts für Zeitgeschichte *** 17:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede anlässlich des 10-jährigen Bestehens des European Data Warehouse *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage November - EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11.), Scharm El-Scheich - SG/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft (APK) in Singapur (bis 14.11.) - DE/Allgeier SE, Ergebnis 9 Monate D I E N S T A G, 15. November 2022 00:00 US/Fed-New-York-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC, Teilnahme an Economic Club of New York 115th Anniversary Dinner *** 00:50 JP/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober *** 07:00 DE/Encavis AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Varta AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 07:05 DE/Leoni AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 4Q (09:30 Analystenkonferenz; 11:00 Jahres-PK) *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q 07:30 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q 07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H 08:00 DE/Cherry AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 10:00 EU/Treffen der Verteidigungsminister in Brüssel 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November *** 11:00 EU/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q *** 11:00 EU/Handelsbilanz September 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 7-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index November *** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober *** 18:30 DE/EZB-Direktor Elderson, Rede bei Euro Finance Week 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 3Q 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Rheinmetall AG, Capital Markets Day (bis 16.11.) *** - US/Ex-Präsident Trump, Ankündigung einer "wichtigen Erklärung" - VN/Bundeskanzler Scholz, Reise nach Vietnam, Singapur und zum G20-Gipfel nach Bali (bis 16.11.) *** - ID/G20, Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (bis 16.11.), Bali *** - ID/Treffen von US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels - EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11.), Scharm El-Scheich - DE/1&1 Ionos SE (Sparte von United Internet), Capital Markets Day M I T T W O C H, 16. November 2022 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 4Q (08:30 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Compleo Charging Solutions AG, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Exasol AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Oktober 09:00 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Handelskongress Deutschland (bis 17.11.) in Berlin 10:00 DE/LBBW Research, PG zum Kapitalmarktausblick *** 10:00 DE/EZB, Veröffentlichung des Finanzstabilitätsberichts 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 8-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige 1,0% Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro 11:30 DE/Regierungs-PK 13:30 DE/Curevac NV, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober *** 16:00 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Frankfurt European School *** 16:00 IT/EZB-Direktor Panetta, Rede bei ABI's Executive Committee meeting *** 16:00 US/Lagerbestände September *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:35 US/Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC), Rede zum Economic Outlook bei 59th Annual Economic Forecast Luncheon, Phoenix *** 22:02 DE/Morphosys AG, ausführliches Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 3Q *** - CH/Zurich Insurance Group AG, Investor Day - DE/Rheinmetall AG, Abschluss Capital Markets Day (seit 15.11.) *** - DE/Berliner Verfassungsgerichtshof, Urteil zur möglichen Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl - DE/G7, Treffen der Innenminister (bis 18.11.), Eltville - VN/Bundeskanzler Scholz, Abschluss der Reise nach Vietnam, Singapur und zum G20-Gipfel nach Bali *** - ID/G20, Abschluss Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs (seit 15.11.), Bali - EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11.), Scharm El-Scheich D O N N E R S T A G, 17. November 2022 *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 4Q (08:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Essen; 14:00 Analysten-Call) *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Oktober 08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober *** 08:00 DE/Auftragsbestand, -reichweite verarbeitendes Gewerbe September 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q 09:00 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), Abschluss Handelskongress Deutschland (seit 16.11.) in Berlin, u.a. mit Reden von Bundesfinanzminister Lindner (09:45) und Bundeswirtschaftsminister Habeck (15:00) *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Oktober 12:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q 12:30 DE/BASF SE, Forschungspressekonferenz 14:00 DE/Morphosys AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 3Q 14:00 US/Fed-St. Louis-Präsident Bullard (2022 stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Veranstaltung von Greater Louisville Inc und Central Bank of Chile *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Oktober *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November *** - DE/MTU Aero Engines AG, Investoren- und Analystentag - DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen (5. Runde) in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg - US/General Motors Co (GM), Investorentag u.a. zu Plänen bei Elektrofahrzeugen *** - GB/Schatzkanzler Hunt, Vorstellung des mittelfristigen Fiskalplans im Unterhaus *** - GB/Office for Budget Responsibility, Vorlage Konjunkturprognose - DE/G7, Fortsetzung Treffen der Innenminister (bis 18.11.), Eltville - EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11), Scharm El-Scheich F R E I T A G, 18. November 2022 08:00 DE/Baugenehmigungen September *** 09:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede beim 32. Frankfurt European Banking Congress 10:00 DE/Sto SE & Co. KGaA, Ergebnis 9 Monate 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettsitzung *** 11:05 EU/EZB veröffentlicht Volumen der ersten außerordentlichen TLTRO-Rückzahlungen 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede beim 32. Frankfurt European Banking Congress *** 15:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, virtuelle Rede beim Frankfurt European Banking Congress *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Oktober - EU/Ratingüberprüfungen für Bulgarien (Fitch), Irland (S&P), Italien (Fitch), Malta (Moody's), Portugal (Moody's), Russland (Fitch), Slowakei (S&P), Schweden (Fitch), Türkei (Fitch) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - DE/G7, Abschluss Treffen der Innenminister seit 16.11.), Eltville - EG/voraussichtlich Abschluss der Weltklimakonferenz COP27, Scharm El-Scheich ===

