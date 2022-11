Sind die wachstumsstarken Zeiten für Big Tech-Titel vorbei? Im Moment sieht es fast so aus. Wenn da nicht eine Aktie wäre, die die Erwartungen übertroffen hat und schnell wieder hochkommen könnte. Kaufgelegenheit!

Während Twitter und Meta gerade für Negativ-Schlagzeilen sorgen, weil sie zigtausende ihrer Mitarbeiter entlassen - die während der Corona-Pandemie zahlreich neu eingestellt wurden, weil das Online-Geschäft extrem boomte - zeigt der Trend auch bei Microsoft nach unten: Auf Jahressicht hat der Titel bereits rund 36 Prozent an Wert eingebüßt.

Klar ist, dass sich auch Qualitätstitel dem aktuell unruhigen Börsenfeld nicht entziehen können und Federn lassen. Zudem bremsen der starke US-Dollar, der anziehende Kostendruck und die schwache Konjunktur das Gewinnpotenzial aus. Alles hat dazu beigetragen, Tech-Aktien auf Talfahrt zu schicken. Die Frage ist allerdings, ob, respektive bei welchen Aktien womöglich ein nachhaltiger Abwärtstrend zu erwarten ist?

Schaut man sich die Meinungen der Analysten an, gehen sie bei Tech-Schwergewicht Microsoft offenbar nicht von einer anhaltenden Kurs-Baisse aus - im Gegenteil: Das Gros bleibt vom langfristigen Aufwärtspotenzial der Microsoft-Aktie überzeugt und sieht den Titel als Kauf-Kandidat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 297 US-Dollar - was einem Plus von über 22 Prozent auf den aktuellen Kurs entspricht. Die Spanne der Analysten-Einschätzungen variiert dabei zwischen 234 und 411 Dollar.

Für Microsoft spreche unter anderem die Stärke der verschiedenen Plattformen, meint Ivan Feinseth, Analyst bei Tigress Financial. Zudem habe der Softwarehersteller im abgelaufenen Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei die Konsensschätzungen übertroffen, wie JP-Morgan Analyst Mark Murphy vor kurzem schrieb. Die soliden Ergebnisse haben auch Credit-Suisse Analyst Philip Winslow überzeugt, der die aktuelle Wachstumsschwäche bei Microsoft als temporär ansieht.

Der jüngste Abschlag bietet insofern womöglich eine günstige Kaufgelegenheit. Für Kursfantasie sorgt zudem auch die geplante Übernahme des Videospielentwicklers Activision Blizzard, die allerdings erst noch von der EU-Kommission genehmigt werden muss. Stichtag ist hier der 23. März 2023 - bis zu diesem Tag soll die Entscheidung spätestens fallen.

