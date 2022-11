DJ TAGESVORSCHAU/12. bis 14. November (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 12. November 2022 - VN/Bundeskanzler Scholz, Reise nach Vietnam, Singapur und zum G20-Gipfel nach Bali (bis 16.11.) - EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11.), Scharm El-Scheich S O N N T A G, 13. November 2022 - VN/Bundeskanzler Scholz, Reise nach Vietnam, Singapur und zum G20-Gipfel nach Bali (bis 16.11.) - SG/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft (APK) in Singapur (bis 14.11.) - EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11), Scharm El-Scheich M O N T A G, 14. November 2022 *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 DE/Vantage Towers AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q 07:05 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 9 Monate 07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 09:05 DE/Nagarro SE, Ergebnis 3Q *** 10:00 EU/Treffen der Außenminister in Brüssel 10:00 AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 3Q *** 11:00 DE/Bundesrat, Sondersitzung zu Gas-Soforthilfe *** 11:00 EU/Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/+2,5% gg Vj *** 11:00 IT/EZB-Direktor Panetta, Rede bei Konferenz zu "Finding the Gap: Output Gap Measurement in the Euro Area" 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:00 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Teilnahme an Panel bei Euro Finance Week 15:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Veranstaltung zum Abschluss des Forschungsprojekts "Treuhand" des Instituts für Zeitgeschichte *** 17:15 DE/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Euro Finance Week *** 19:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede anlässlich des 10-jährigen Bestehens des European Data Warehouse - DE/Allgeier SE, Ergebnis 9 Monate *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage November - SG/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Teilnahme an Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft (APK) in Singapur - EG/Weltklimakonferenz COP27 (bis 18.11.), Scharm El-Scheich ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige

Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2022 09:24 ET (14:24 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.