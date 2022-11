Die Kryptobörse FTX hat Insolvenz angemeldet, nachdem die Wertpapieraufsicht der Bahamas zuvor Vermögenswerte der Firma eingefroren hatte. Die Schieflage der großen Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin hält den Kryptomarkt seit Tagen in Atem. Die Anleger fliehen am Freitag aus dem Bitcoin.Der Bitcoin verliert am Freitag sieben Prozent auf 16.530 Dollar. Ethereum büßt sechs Prozent auf 1.220 Dollar ein.FTX war am Sonntag in Zahlungsschwierigkeiten geraten, nachdem Zweifel an den Kapitalreserven ...

