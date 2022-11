Chico, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Bahnbrechendes Technologieunternehmen erweitert seine Einrichtungen in Chico, Kalifornien, um die Forschung an Graphen und nicht entflammbaren, auf Graphen aufbauenden Lithium-Ionen-Akku-Lösungen voranzutreibenNanotech Energy freut sich, den Bau seiner neuen 100-MWh-Anlage im Chico Technology Center in Chico, Kalifornien, bekannt zu geben.Nanotech, ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Energiespeicherprodukte auf Graphenbasis und Inhaber von 42 Patenten, ist das einzige Unternehmen der Welt, das in der Lage ist, nicht entflammbare, kostengünstige Lithium-Ionen-Akkus herzustellen. Das neue Werk, in dem auch das derzeitige Forschungs- und Entwicklungszentrum untergebracht ist, wird Nanotech dabei unterstützen, eine dringend benötigte sichere Akkutechnologie auf den Markt zu bringen.Während eines kurzen Programms anlässlich des ersten Spatenstichs letzte Woche äußerten sich die Mitglieder des Stadtrats von Chico, Dale Bennet und Kasey Reynolds, die Präsidentin der Chico State University, Gayle Hutchinson, der Kongressabgeordnete Doug LaMalfa und der Abgeordnete James Gallagher begeistert über die Erweiterung. Nach Fertigstellung des Gebäudes im Jahr 2023 wird Nanotech in den ersten Jahren bis zu 130 neue Arbeitsplätze schaffen.Scott Laine, Chief Operating Officer, sagte bei der Grundsteinlegung: "Akku-Unternehmen auf der ganzen Welt arbeiten mit Hochdruck daran, diese Art von Technologie bis 2030 weiterzuentwickeln. Wir sind bereit, sie jetzt auf den Markt zu bringen."Das bestehende Forschungs- und Entwicklungszentrum von Nanotech in Chico wurde 2016 eröffnet. Darüber hinaus baut das Unternehmen derzeit im Tahoe Reno Industrial Center eine neue, 517 Hektar große Produktionsanlage mit mehreren Gebäuden für die Herstellung großer Stückzahlen.Nanotech Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, transformative, auf Graphen basierende Energiespeicherprodukte aus dem Forschungslabor auf den Massenmarkt zu bringen. Unser einlagiges Graphenmaterial mit einer besonders großen Oberfläche wird bereits in mehreren Anwendungen eingesetzt, darunter nicht brennbare Lithium-Ionen-Akkus, transparente leitfähige Elektroden, leitfähige Tinten, gedruckte Elektronik, leitfähiges Epoxid, antistatische Beschichtungen und EMI-Abschirmung (elektromagnetische Störungen). Nanotech Energy wurde 2014 von Dr. Jack Kavanaugh und den renommierten UCLA-Wissenschaftlern Dr. Richard Kaner and Dr. Maher El-Kady gegründet und befindet sich in Privatbesitz. Es wird vom Multiverse Investment Fund der Fubon Financial Group und anderen strategischen Investoren unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf https://nanotechenergy.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1943097/Nanotech_Energy_Inc_Officer_Scott_Laine.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1250815/NE_logo__002_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nanotech-energy-entwickler-von-batterien-der-nachsten-generation-macht-den-ersten-spatenstich-fur-eine-erste-fabrik-die-2023-eroffnet-werden-soll-301675648.htmlPressekontakt:Rachel O'Rourke,1 503 660 7196,rachel@nanotechenergy.comOriginal-Content von: Nanotech Energy Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164284/5368214