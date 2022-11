Bei Nike feiern heute die Bullen. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund sechs Prozent im Plus. Damit verteuert sich das Papier auf nun 105,23 USD. Kommt jetzt die Rallye?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Nike der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nike-Analyse einfach hier klicken.

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Denn der nächste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund 0,5 Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 105,71 USD. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Anleger, die eher auf fallende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...