Was für eine Woche und dann ist heute auch noch der Beginn des Karnevals, zumindest für unerschütterliche Jecken (also hier in München eher weniger). Apropos Fasching, eine der Hochburgen, nämlich Mainz, gilt nach einer von der WirtschaftsWoche intendierten Studie als "dynamischste Stadt" - die Ursache liegt jedoch nicht an den auch dynamisch tanzenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...