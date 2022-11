Neuer Bericht von 451 Research S&P Global Market Intelligence zeigt den Weg

Decision Intelligence hat das Potenzial, die Fähigkeit der Beteiligten zu verbessern, datengestützte Entscheidungen zu treffen, indem sie ihnen eine Self-Service-Softwareplattform zur Verfügung stellt, die den Entscheidungsprozess einfacher, schneller, strenger und effektiver machen soll. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigt Decision Intelligence eine vollständige Plattform für Datenzugriff und -aufbereitung, Business Analytics und Data Science. Dies ist die Schlussfolgerung von Navigating the Technology Behind Decision Intelligence, einem neuen Bericht von 451 Research S&P Global Market Intelligence. Die Studie ist bei Pyramid Analytics erhältlich, einem wegweisenden Anbieter von Decision Intelligence-Plattformen, der die Studie in Auftrag gegeben hat.

Die wichtigsten Punkte:

Decision Intelligence kann erfolgreiche datengestützte Entscheidungen durch die Einbeziehung einer breiteren Gruppe von Interessenvertretern zu einem erreichbaren Ziel machen wenn sie die richtige technische Grundlage hat.

Der Bericht beschreibt die notwendigen technischen Grundlagen einer Plattform für Decision Intelligence.

Navigating the Technology Behind Decision Intelligence steht zum kostenlosen, ungekürzten Download zur Verfügung. Sie werden nicht nach Kontaktinformationen gefragt.

Decision Intelligence ist die nächste Innovation im Bereich Big Data Analytics

Die nächste große Innovation in der Analytik ist die Künstliche Intelligenz (KI). Die Anwendung von KI in den Bereichen Datenvorbereitung, Business Analytics und Data Science unterscheidet die Decision Intelligence von herkömmlichen Business Intelligence-Tools wie Microsoft Power BI, Qlik und Tableau. KI senkt die Qualifikationshürde, indem sie die hochtechnische Arbeit automatisiert, die für die Aufbereitung und Analyse von Daten und die Erstellung und Weitergabe von Berichten und Dashboards erforderlich ist.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform liefert datengestützte Erkenntnisse für jeden, um schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Die Pyramid Platform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für jede Person und bedient jeden Analysebedarf, von einfach bis anspruchsvoll. Durch die einzigartige Kombination von Data Prep, Business Analytics und Data Science mit KI-Anleitung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid Platform Kosten und Komplexität und beschleunigt gleichzeitig Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik

Zitate

Chas Kielt, Vice President, Global Corporate Communications, Pyramid Analytics: "Pyramid Analytics ist bestrebt, sein Fachwissen im Bereich Decision Intelligence und das anderer Marktteilnehmer zu teilen. Das Data, AI Analytics-Team von 451 Research S&P Global Market Intelligence, einschließlich Krishna Roy, der Autorin von Navigating the Technology Behind Decision Intelligence, und Nick Patience, Research Director, haben Einblicke in den aufstrebenden Bereich der Decision Intelligence und praktische Ratschläge, die aus der engen Zusammenarbeit mit technischen Fachleuten und Geschäftsführern in Unternehmen stammen, die die Technologie einführen, und Unternehmen, die sie auf den Markt bringen. Pyramid dankt dem Team von 451 Research für die nützlichen Daten und Empfehlungen in diesem Bericht."

Über die Autorin

Krishna Roy ist leitende Forschungsanalystin für das Data, AI Analytics-Team bei 451 Research, einem Teil von S&P Global Market Intelligence. Sie ist verantwortlich für die Bereiche Data Science, Analytik und Business Intelligence, die auf maschinellem Lernen basieren. Sie begann ihre Karriere bei 451 Research als Research Analystin mit den Themen Data Warehousing, Datenmanagement, Corporate Performance Management und BI. Bevor sie zu 451 Research kam, hatte Krishna eine Reihe von Positionen als Journalistin in London, New York und San Francisco inne. Sie begann ihre journalistische Laufbahn als Redakteurin für Computergram International und verfügt als ehemalige Redakteurin eines wöchentlichen Newsletters M&A Impact, der über Tech-Übernahmen berichtet, über Erfahrungen im Bereich M&A.

Über Pyramid Analytics

Pyramid st die nächste Stufe der Analytik. Die preisgekrönte Pyramid Decision Intelligence Platform liefert Erkenntnisse, mit denen sich schnellere, optimierte Entscheidungen treffen lassen, da sie einen direkten Zugriff auf alle Daten bietet, einen geregelten Self-Service für alle Nutzer ermöglicht und alle Analyseanforderungen in einer quellcodefreien Umgebung erfüllt. Die Pyramid Platform kombiniert auf einzigartige Weise Data Preparation, Business Analytics und Data Science in einer einzigen Umgebung mit KI-Orientierung, was die Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigt. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics, von einfach bis anspruchsvoll. Buchen Sie einen Demotermin.

Pyramid Analytics hat seinen Hauptsitz in Amsterdam und unterhält regionale Zentralen in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York City und Tel Aviv. Unser Team lebt weltweit, weil die geografische Lage kein Hindernis für Talente und Möglichkeiten sein sollte. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital, und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

