Inflation ist nicht überall das Gleiche. In den USA wurde die Teuerung vor allem von einem massiven Arbeitskräftemangel angetrieben. Die Zinserhöhungen haben alles verändert - insbesondere in der Hightechbranche, die stark von Krediten abhängig ist und wo viele Gutverdiener arbeiten. Dort laufen gerade Massenentlassungen an, nicht nur bei Giganten wie Meta (früher: Facebook) oder Twitter. Insgesamt steigt die Arbeitslosigkeit wieder.



In Deutschland wird die Inflation viel stärker von den Energiepreisen getrieben. Hier ist zu erkennen, dass die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf sieben Prozent beim Erdgas die Aufschläge leicht gebremst hat. Erst wenn im März die Gaspreisbremse greift, kann sich die Lage entspannen.



