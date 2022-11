Wochenausblick: DAX im Aufwind. Inflationszahlen und Autowerte im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

UniCredit Bank

"Aktienrally" und "Kursfeuerwerk" waren die meistgenutzten Begriffe auf den Finanzportalen zum Wochenschluss. Feierstimmung trotz einer US-Inflationsrate von 7,7 Prozent. Spekulationen darauf, dass der Zenit in der Teuerungsrate in den USA überschritten ist und die US-Notenbank den Fuss vom Gas nimmt, trieben die Anleger wieder in Aktien. So verbesserten sich DAX und EuroStoxx50 im Vergleich zur Vorwoche jeweils um über fünf Prozent. Zu den größten Gewinnern zählten dabei oftmals die größten Verlierer des Jahres und Unternehmen, die starke Zahlen präsentierten. In Europa geht der Datenreigen nächste Woche weiter. Zudem dürfte der Klimagipfel die Schlagzeilen beherrschen.

Ob Europa dem Weg in den USA folgt und den Höhepunkt in der Inflationsrate bereits überschritten hat, ist derweil noch fraglich. Hat die EZB doch mit einiger zeitlicher Verzögerung gegenüber den USA an der Zinsschraube gedreht. Dies spiegelte sich zum Wochenschluss am Anleihemarkt wider. Während die Renditen in den USA am Freitag weiter deutlich nachgaben legten sie in Europa mehrheitlich etwas zu. Zu den größten Profiteuren der Entwicklung in den USA zählten in den zurückliegenden Handelstagen Edelmetalle wie Gold und Silber, die acht beziehungsweise 12 Prozent seit dem jüngsten Tief zulegten. Der Ölpreis steckt hingegen in der Seitwärtsrange zwischen 90 und 100 US-Dollar fest.

Unternehmen im Fokus

Eine bewegte Woche liegt hinter uns. 10 DAX-Titel konnten im Wochenvergleich zweistellig zulegen - Zalando sogar über 20 Prozent. Ebenfalls auf dem Einkaufszettel relativ weit oben angesiedelt waren die Aktien von Adidas, Sartorius und Siemens Energy. Verkauft wurden hingegen vor allem Aktien von Bayer, Deutsche Telekom und MTU Aero Engines, die im Vergleich zur Vorwoche bis zu 5,7 Prozent abgaben. Ähnlich spektakuläre Kursrallies waren auch in der zweiten Reihe zu beobachten. So zählten Aroundtown, Delivery Hero, HelloFresh und ThyssenKrupp zu den größten Gewinnern mit einem Wochenplus von jeweils über 20 Prozent.

In USA lagen vor allem Halbleiteraktien wie ASML und Nvidia sowie - nach dem Kurssturz in der Vorwoche - Meta Platform bei den Investoren hoch im Kurs. Tesla legte hingegen erneut den Rückwärtsgang ein.

Die Berichtssaison in den USA neigt sich allmählich dem Ende. In Europa gibt es noch eine Reihe von Unternehmen, die Quartalszahlen vorlegen werden. So melden kommende Woche unter anderem Alcon, Alstom, CureVac, Dermapharm, Eckert & Ziegler, Encavis, Infineon, KWS, MorphoSys, Nagarro, Nordex, Nvidia, ProSiebenSat.1, Siemens, Siemens Energy, ThyssenKrupp, Vantage Towers, Varta und Vitesco Technologies und Walmart finale Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal. Dürr, MTU Aero Engines und United Internet laden zum Kapitalmarkttag. Zudem wird der europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen im Oktober veröffentlichen. Damit rücken die Autobauer BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.

Wichtige Termine

Bis 18. November - Klimagipfel in Sharm El-Scheich (Ägypten)

MONTAG, 14. NOVEMBER

Deutschland: Pressemeldung des Bundeswirtschaftsministeriums zur wirtschaftlichen Lage

Verband der Chemischen Industrie (VCI), Pressemitteilung zur Veröffentlichung des Quartalsberichts

Rede von EZB-Direktor Panetta bei der Konferenz des CEPR-EABCN Euro Area Business Cycle Dating Committee zum Thema "Finding the Gap: Output Gap Measurement in the Euro Area"

Eurozone: Industrieproduktion, Q3

EZB-Chefbankenaufseher Enria nimmt an Podiumsdiskussion auf der Eröffnungskonferenz der 25. Euro Finance Week in Frankfurt teil

Rede von EZB-Vizechef de Guindos bei der Eröffnungskonferenz der 25. Euro Finance Week in Frankfurt

Rede von Bundesbankpräsidenten Nagel zum 10-Year-Anniversary of European DataWarehouse

DIENSTAG, 15. NOVEMBER

FED-Präsident von New York, Williams nimmt an einer Diskussion vor dem Dinner zum 115-jährigen Jubiläum des Economic Club of New York teil

Frankreich: Arbeitslosenquote ILO, Q3

Deutschland: Großhandelspreise, Oktober

Frankreich: Verbraucherpreise, Oktober, endgültig

Rede von Bundesbank-Vorstands Mauderer zum Thema "Green Europe - now more than ever?!" beim Green Finance Forum im Rahmen der Euro Finance Week

Eurozone: Handelsbilanz Eurostat, September

Eurozone: BIP, Q3, erste Schätzung

Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen, November

USA: Empire State Index, November

USA: Erzeugerpreise, Oktober

Veröffentlichung von wöchentlichen APP- und PEPP-Portfolioaktualisierungen und CSPP-Wertpapierleihedaten

Rede von FED-Präsidenten von Philadelphia Harker vor der 40. jährlichen Währungs- und Handelskonferenz

MITTWOCH, 16. NOVEMBER

Rede von Bundesbank-Vorstand Balz beim Tech Day 2022 im Rahmen der Euro Finance Week

Rede von EZB-Vertreter Fernandez-Bollo bei VIII Jornada de Pensiones in Madrid

USA: Einzelhandelsumsatz, Oktober

USA: Einfuhrpreise, Oktober

USA: Industrieproduktion, Oktober

Rede von FED-Präsidenten von New York Williams vor der Hybrid 2022 US-Staatskasse Markt Konferenz

Rede von EZB-Präsidentin Lagarde zum 20-jährigen Jubiläum der Europäischen Schule Frankfurt

EZB-Direktor Panetta nimmt an der Sitzung des ABI-Exekutivkomitees in Rome teil

Rede von Bundesbank-Vorstands Balz zum Thema "Economic education in challenging times" bei der Jahreskonferenz des Mannheim Institute for Financial Education "Financial Literacy in Times of Crisis"

DONNERSTAG, 17. NOVEMBER

Deutschland: Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigen-zahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), Q3

Deutschland: Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), September 2021

Eurozone: Verbraucherpreise, Oktober, endgültig

Rede von FED-Präsidenten von Atlanta, Bostic vor der Metro Atlanta Chamber 2022 Annual Meeting

USA: Industrieindex Philly Fed, November

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe KW45

USA: Wohnbaubeginne, Oktober

Rede von FED-Präsidentin von Cleveland Mester vor der Hybrid Financial Stability Conference 2022 zum Thema "Frontier Risks, a New Normal, and Policy Challenge"

FED-Präsident von Minneapolis Kashkari nimmt an einer Podiumsdiskussion mit dem Gouverneur des Federal Reserve Board Jefferson auf der Minneapolis Fed's Fall 2022 Institute Research Conference teil

FED-Präsident von Minneapolis Kashkari nimmt an einer Diskussion vor dem Minnesota Chamber of Commerce 2022 Economic Summit teil

Chicago FED organisiert Online-Ereignis "Macroeconomics and Monetary Policy: Celebrating the Contributions of Charlie Evans"

FREITAG, 18. NOVEMBER

Frankfurt European Banking Congress - 0930 Rede von EZB-Präsidentin Lagarde

Deutschland: Baugenehmigungen, September

USA: Frühindikatoren, Oktober

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 14.100/14.650/14.900 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.930/13.200/13.450/13.700/13.920 Punkte

Der DAX flog in der abgelaufenen Woche rund 800 Punkte nach oben und knackte zum Wochenschluss auch die Widerstandsmarke bei 14.100 Punkte. Angesichts der jüngsten Rally wäre eine Konsolidierung bis in den Bereich von 13.920/14.100 Punkte keine Überraschung. Die Bullen haben das Zepter aktuell allerdings fest in Griff. Die nächste größere Hürde liegt bei 14.650 Punkte.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 09.07.2021 - 11.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.11.2014 - 11.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktorzertifikate Long auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HB9WK8 17,72 15 13.204,633269 13.676,038677 Open End DAX HB9WK6 17,78 10 12.733,080748 13.441,040038 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.11.2022; 17:00 Uhr

Faktorzertifikate Short auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Faktor Basispreis in Pkt. Resetbarriere in Pkt. FinalerBewertungstag DAX HC01HY 0,87 -15 15.088,517967 14.616,247355 Open End DAX HC01NL 3,59 -10 15.560,070487 14.852,08728 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.11.2022; 17:00 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktor-Zertifikaten und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Wochenausblick: DAX im Aufwind. Inflationszahlen und Autowerte im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).