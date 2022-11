DJ Aktien Schweiz gut behauptet - Richemont-Aktie steigt kräftig

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Aufschlag am Vortag hat der schweizerische Aktienmarkt den letzten Handelstag der Woche mit einem leichten Plus beendet. Gestützt von einem kräftigen Kursgewinn bei der Aktie von Richemont nach guten Zahlen. Dagegen verhinderten die Abgaben der defensiven Index-Schwergewichte deutlichere Zugewinne. "Die Risikobereitschaft nimmt deutlich zu", so ein Händler. Das liegt nach wie vor an den unerwartet niedrigen US-Inflationsdaten vom Donnerstag, die auf globaler Ebene ein Kursfeuerwerk ausgelöst haben. Vor diesem Hintergrund sei es zu Umschichtungen gekommen, die unter anderem zu Lasten der Nahrungsmittel- und Pharmawerte gegangen seien. Die Papiere von Roche, Novartis und Nestle verloren daher bis zu 4,0 Prozent.

Leicht positiv wurden auch die Entwicklungen in China gewertet. Dort werden die restriktiven Corona-Maßnahmen etwas gelockert. Zwar sei dies noch nicht der große Wurf und keine Abkehr von der Null-Covid-Politik, aber ein Schritt in die richtige Richtung, hieß es im Handel.

Der SMI verbesserte sich um 0,1 Prozent auf 11.127 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 61,33 (zuvor: 45,96) Millionen Aktien.

Mit einem Plus von 10,5 Prozent standen Richemont klar an der Spitze der Gewinner im SMI. Der Luxusgüter-Konzern habe überraschend starke Geschäftszahlen vorgelegt, hieß es. Das EBIT im ersten Halbjahr ist 15 Prozent oberhalb der Markterwartung ausgefallen, so die Citi-Analysten - getrieben von der starken Entwicklung bei Schmuck und Luxusuhren. Die bereinigte Bruttomarge stieg, ohne YNAP, auf 68,8 Prozent und lag damit über dem Konsens von 67,6 Prozent. Preiserhöhungen sowie der Mix im Vertriebskanal glichen die gestiegenen Inputkosten dabei mehr als aus.

Regional verlief das Geschäft von Richemont in den USA extrem stark, aber auch der Nahe Osten überzeugte. Schlusslicht war Europa mit einem Plus von 30 Prozent gegenüber Vorquartal. Positiv stellten die Analysten zudem den Cashflow heraus. Im Gefolge stiegen Swatch um 4,0 Prozent.

November 11, 2022

