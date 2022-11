DJ XETRA-SCHLUSS/Fallender Gaspreis heizt dem DAX ein

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Rally am deutschen Aktienmarkt hat sich auch zum Wochenausklang fortgesetzt. Der DAX legte um 0,6 Prozent auf 14.225 Punkte zu. Damit schloss er auf dem höchsten Stand seit Juni. Der MDAX stieg noch stärker um 2,8 Prozent. Die größten Gewinner waren die Verlierer des bisherigen Börsenjahres: So stiegen Zalando um 12,4 Prozent. Damit summiert sich das Plus der vergangenen beiden Tage auf rund 30 Prozent. Ähnlich stark zeigten sich in der zweiten Reihe Delivery Hero, aber auch mit Puma, Adidas und Covestro ging es um weitere bis zu 8,4 Prozent nach oben. Sie alle profitierten unter anderem von stark fallenden Gaspreisen. Der Rückgang führt dazu, dass die Verbraucher mehr Geld für den Konsum haben, die Unternehmen entlastet werden und der Staat möglicherweise weniger Mittel für die Gaspreisbremse benötigt.

Daneben führten die unerwartet niedrigen US-Inflationsdaten vom Donnerstag weiter zu umfangreichen Positionsanpassungen. Seitdem werden Spreads gedreht, mit denen Marktteilnehmer auf eine Outperformance von Low Beta gegen High Beta gesetzt haben, also von tendenziell eher stabilen, aber auch wenig dynamischen Titeln gegenüber hoch bewerteten und von hohen Kursausschlägen geprägten Titeln. Leidtragende waren vor allem konjunkturunabhängige Titel aus dem Pharma-, Versorger- und Telekombereich. So verloren Deutsche Telekom 2,8 Prozent, Siemens Healthineers 1,6 Prozent, und die Aktien des antizyklischen Konsumwerts Beiersdorf gaben 2,8 Prozent ab.

Die Auto- und Stahlwerte profitierten auch von ersten Schritten zu einer Lockerung der Corona-Maßnahmen in China. VW gewannen 2,6 Prozent, gestützt auch von guten Absatzzahlen. Thyssen zogen um 6,2 Prozent an.

Berichtssaison läuft langsam aus

Die Berichtssaison zum dritten Quartal neigt sich langsam dem Ende zu, behielt aber nach wie vor ihren positiven Touch. Die Aktien von Daimler Truck sanken um 0,6 Prozent. Der Nutzfahrzeughersteller hat endgültige Geschäftszahlen zum dritten Quartal vorgelegt, die zwar überzeugten, aber weitgehend bekannt waren. Das schwächere Wirtschaftsumfeld zeigte sich am Auftragseingang: Dieser sank um 18 Prozent.

Jungheinrich stiegen um 6,8 Prozent: Auftragseingang sowie Umsatz überzeugten, die Marge präsentierte sich leicht höher als erwartet.

Mit Fraport ging es um 3,4 Prozent nach oben. Das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen ist im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich gestiegen. Insgesamt nutzten 4,9 Millionen Fluggäste den Flughafen, ein Plus von 45,3 Prozent. Aufgrund der Herbstferien waren besonders Flüge in Urlaubsregionen sehr gefragt. Das Frachtaufkommen war dagegen weiter rückläufig, es lag um 11,7 Prozent unter dem Vorjahreswert.

Ihr Börsendebut feierten die Aktien von Cantourage. Nach einem ersten Kurs von 6,50 Euro stand die Aktie am Schluss bei 16,30 Euro. Cantourage definiert sich selbst als Plattform für medizinisches Cannabis.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.224,86 +0,6% -10,45% DAX-Future 14.252,00 +0,5% -10,07% XDAX 14.232,93 +0,4% -10,19% MDAX 25.975,00 +2,8% -26,05% TecDAX 3.089,31 +0,7% -21,19% SDAX 12.576,70 +2,5% -23,38% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,58 -186 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 26 14 0 5.020,2 104,8 117,2 MDAX 37 11 0 1.068,5 67,0 62,3 TecDAX 21 9 0 1.302,1 43,9 49,2 SDAX 53 16 1 237,1 17,9 17,3 ===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2022 11:47 ET (16:47 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.