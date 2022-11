Die Kryptomärkte haben am Freitagmorgen ihre Verluste ausgeweitet. Die FTX Group hat bekannt gegeben, dass sie in den USA ein Insolvenzverfahren eingeleitet hat und Sam Bankman-Fried als Chief Executive Officer zurückgetreten ist. Kryptos rauschen unterdessen immer weiter ab."I fucked up" ("Ich habe es vermasselt"), sagte Bankman-Fried am Donnerstag. Kunden in Amerika versicherte er da aber noch, dass ihre Einlagen sicher seien. Nur einen Tag später meldete FTX Konkurs an. Das US-Verfahren nach ...

