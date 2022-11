DJ MÄRKTE USA/Zinshoffnung und Lockerung in China stützen weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Kursfeuerwerk am Donnerstag zeigt sich die Wall Street zum Wochenausklang mit einer uneinheitlichen Tendenz. Der Dow-Jones-Index verliert am Mittag (Ortszeit) 0,7 Prozent auf 33.479 Punkte. Er hatte am Vortag das größte Tagesplus seit zwei Jahren verzeichnet. Der S&P-500 legt dagegen um weitere 0,1 Prozent zu, der Nasdaq-Composite steigt um 0,6 Prozent.

Die Hoffnung auf einen zukünftig weniger rigorosen Zinserhöhungspfad der US-Notenbank stützt die Stimmung weiter. Die Anleger schöpfen neue Zuversicht aus den am Donnerstag veröffentlichten Verbraucherpreisen, deren Anstieg sich im Oktober stärker abschwächte als von Ökonomen und den Akteuren an den Börsen erwartet. "Die schwächer als erwartet ausgefallene Inflationsrate hat die Märkte beflügelt, und die Anleger haben sich beeilt, einen Teil des Geldes, das sie an der Seitenlinie liegen hatten, zu investieren", sagt Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investor.

Die Investoren erwarten nun, dass die Fed auf ihrer Dezember-Sitzung das Tempo der Zinserhöhungen nach vier aufeinander folgenden Erhöhungen um 75 Basispunkte auf nur noch 50 Basispunkte verlangsamen wird. Darüber hinaus gehen Fed Funds Futures davon aus, dass der Leitzins im ersten Quartal 2023 seinen Höchststand erreichen wird.

Dazu gesellen sich gute Nachrichten aus China. Dort sollen die strengen Pandemie-Beschränkungen gelockert werden, worüber schon eine Weile spekuliert wurde.

Die Konjunkturdaten des Tages sind dagegen schwach ausgefallen. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im November deutlich stärker abgeschwächt als erwartet. Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Dollar weiter unter Druck - Ölpreise steigen kräftig

Der Dollar, der nach den Inflationsdaten und mit den fallenden Marktzinsen auf Talfahrt gegangen war, wertet weiter ab. Mit der Aussicht darauf, dass sich die chinesische Wirtschaft wieder öffnet und Lieferengpässe schwinden, ist die US-Währung in ihrer Funktion als sicherer Hafen nicht gefragt. Der Dollar-Index fällt um weitere 1,3 Prozent. Der Euro, der vor Bekanntwerden der Inflationsdaten am Donnerstag noch unter der Parität notierte, steigt auf 1,0330 Dollar.

Die erfreulichen Nachrichten aus China verhelfen dem Ölpreis zu einem deutlichen Anstieg. Die Preise für WTI und Brent klettern um bis zu 2,6 Prozent.

Der Goldpreis wird derweil weiter gestützt von den am Vortag kräftig gesunkenen Anleiherenditen. Auch der schwache Dollar hilft. Der Preis für die Feinunze klettert um 0,4 Prozent.

Während es am Donnerstag mit den Aktienkursen steil aufwärts ging, stürzten am Anleihemarkt mit den nachlassenden Zinserhöhungserwartungen die Renditen ab. Am Freitag ruht der Anleihehandel nun wegen des Feiertags Veterans Day.

Intel-Aktie gibt mit Abstufung nach

Unternehmensnachrichten aus den USA in Gestalt von Quartalszahlen kommen vorwiegend noch aus der zweiten und dritten Reihe. Unter anderen hat das Online-Rechtstechnologieunternehmen Legalzoom.com seinen Umsatzausblick angehoben, worauf der Kurs um 5,3 Prozent nach oben schießt.

Die Intel-Aktie erholt sich von anfänglichen Abgaben und legt um 0,1 Prozent zu. JP Morgan hat die Beobachtung mit der Einstufung "Underweight" wieder aufgenommen. Bereits am Vortag hatte der Kurs einen Satz um über 8 Prozent gemacht.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.479,19 -0,7% -236,18 -7,9% S&P-500 3.958,43 +0,1% 2,06 -17,0% Nasdaq-Comp. 11.181,41 +0,6% 67,26 -28,5% Nasdaq-100 11.650,23 +0,4% 44,27 -28,6% DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:32 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0330 +1,3% 1,0237 1,0153 -9,2% EUR/JPY 143,75 -0,5% 144,54 144,02 +9,8% EUR/CHF 0,9766 -0,7% 0,9850 1,0327 -5,9% EUR/GBP 0,8769 +0,5% 0,8725 0,8710 +4,4% USD/JPY 139,12 -1,8% 141,20 141,93 +20,9% GBP/USD 1,1785 +0,8% 1,1732 1,1655 -12,9% USD/CNH (Offshore) 7,0895 -0,9% 7,0883 7,1819 +11,6% Bitcoin BTC/USD 16.728,19 -5,9% 17.369,45 17.633,47 -63,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,69 86,47 +2,6% +2,22 +27,0% Brent/ICE 95,69 93,67 +2,2% +2,02 +30,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 98,00 113,45 -13,6% -15,45 +66,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.762,42 1.754,95 +0,4% +7,47 -3,7% Silber (Spot) 21,44 21,78 -1,5% -0,33 -8,0% Platin (Spot) 1.028,50 1.040,30 -1,1% -11,80 +6,0% Kupfer-Future 3,87 3,76 +3,0% +0,11 -12,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

November 11, 2022 11:52 ET (16:52 GMT)

