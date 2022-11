Nach einem anfänglichen Kursplus gab der Schweizer Leitindex die Gewinne im Handelsverlauf grösstenteils wieder ab.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am letzten Handelstag der Woche nur wenig verändert geschlossen. Nach einem anfänglichen Kursplus gab der Schweizer Leitindex die Gewinne im Handelsverlauf grösstenteils wieder ab. Vor allem die defensiven Schwergewichte bremsten. Ansonsten knüpfte der Markt an der positiven Grundstimmung vom Donnerstag an, denn die überwiegende Mehrheit der Titel schloss...

Den vollständigen Artikel lesen ...