DJ Metallarbeitgeber warnen vor Standortverlagerung als Folge der Energiekrise

FRANKFURT (Dow Jones)--Metall-Arbeitgeberchef Stefan Wolf warnt angesichts der Folgen der Energiekrise vor einer zunehmenden Abwanderung deutscher Industriebetriebe ins Ausland. "Es wird bereits Produktion von Deutschland aus in andere Länder verlagert", sagte der Gesamtmetall-Präsident der Augsburger Allgemeinen (Samstagausgabe). "Dieser Prozess könnte sich enorm beschleunigen", warnte er. "Denn die Unternehmen leiden nicht nur unmittelbar unter den hohen Energiepreisen. Sie sehen sich auch einer massiven Wettbewerbsverzerrung ausgesetzt", sagte Wolf. Schließlich seien die Energiekosten in China und den USA deutlich günstiger als in Deutschland. Zudem gebe es auch innerhalb Europas Länder mit günstigeren Energiepreisen.

"Ich sorge mich in der Tat um den Industriestandort Deutschland", sagte Wolf. Er forderte die Bundesregierung zu schneller Klarheit über die geplanten Energiepreisbremsen auf.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2022 22:00 ET (03:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.