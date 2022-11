Middlebury, Connecticut (ots/PRNewswire) -Die meistverkaufte Uhrenmarke in den USA gamifiziert die Zeitund wird die erste Uhrenmarke, die eine eigene Insel in Fortnite hatHeute startet Timex®, die meistverkaufte Uhrenmarke*, ein einzigartiges und interaktives Erlebnis, bei dem Spieler in Fortnite®, einem der beliebtesten Computerspiele der Welt, ein "Race against TimeX" antreten können. Die Herausforderung besteht darin, dass Spieler in mehreren Rennen gegen die Zeit gegeneinander antreten - in einer von Uhren durchzogenen virtuellen Welt, in der Uhren ein Symbol für Befähigung darstellen, indem sie Spielern zusätzliche Geschwindigkeit und Kraft verleihen, um im Wettkampf zu bestehen."Timex ist seit fast 170 Jahren ein Marktstörer; wir haben eine Geschichte, was das Unerwartete angeht", sagt Shari Fabiani, Sr. Vice President, Brand & Creative bei der Timex Group. "Als offizieller Zeitnehmer des Metaversums spielen wir mit dem Konzept der Zeit und der Verschmelzung der analogen Technologie mit einer digitalen Welt in einem der beliebtesten Online-Spiele der Welt: Fortnite. Timex hat sich schon zuvor in das Metaversum gewagt. Jetzt steigen wir voll ins Gaming ein, und von uns sind bald weitere virtuelle, immersiven Erlebnisse und der Eintritt in das Web 3.0 zu erwarten.Die Zusammenarbeit wird durch eine vollständig integrierte Kampagne unterstützt, die Brücken in die virtuelle Welt mit echten Erlebnissen baut, beispielsweise In-Game-Giveaways und Partnerschaften wie etwa mit den Gamer-Influencern Parker Locke, Sushi Bae, SypherPK, dem YouTube Star Ali-A und der GenZ-Stilikone und dem Fortnite-Begeisterten Landon Barker."Für mich bedeutet Fortnite spielen eine gut verbrachte Zeit, denn es ist eine Möglichkeit, bei meinen Freunden zu sein ohne den ganzen oberflächlichen Kram, der Verbindungen im Weg steht", sagte Landon Barker. "Ich freue mich, mit Timex zusammenzuarbeiten. Ich liebe diese Uhren und Fortnite, daher war das für mich eine perfekte Ergänzung."Race Against TimeX umfasst sechs Minispiele, bei denen jeder Spieler gegen die Zeit antreten muss. Zu den Herausforderungen gehören steigendes Wasser, in Mauern eingeschlossen zu werden, brechende Böden, Sequence-Wellen auszuweichen und auf einem gefährlichen dunklen Pfad seinen Weg zu finden. Die Spieler können Power-ups kaufen, mit fantastischen Uhren, die besondere Kräfte auf die Handgelenke der Spieler übertragen, was ihnen zusätzliche Geschwindigkeit und andere Fähigkeiten verleiht, während sie versuchen, alle sechs Minispiele in der schnellstmöglichen Zeit zu absolvieren.Timex trat erstmals mit innovativen Partnerschaften in das Metaversum ein, darunter eine offizielle Pre-Show-Countdown-Partnerschaft mit dem virtuellem und interaktivem Justin-Bieber-Live-Konzert von Waves, der VR-Konzerttour Megan Thee Stallion von AmazeVR und "Enter The Hottieverse", wobei der Avatar jedes Nutzers eine virtuelle Timex-Arbanduhr am Handgelenk mit besonderen VR-Handverfolgungsfähigkeiten erhält. Bei "Race Against TimeX" bietet Timex jetzt sein bislang interaktivstes virtuelles Erlebnis, und es sind weitere Initiativen geplant, die Timex weiter an vorderster Front des Metaversums positionieren.Timex hat sich mit erstklassigen Partnern zusammengeschlossen, um "Race Against TimeX" zu einem Erfolg zu machen, darunter MetabrandsTM, eine Metaversum-Agentur für Marken, SuperAwesome, ein Unternehmen von Epic Games, das Unterstützung für das Engagement von GenZ-Gamern bietet, und Beyond Creative, ein führender Entwickler von "Fortnite Creative"-Spieltiteln.Um "Race Against TimeX" zu spielen, gehen Sie zu Fortnite, wählen Sie den Kreativmodus, wählen Sie "Spielen" aus und geben Sie den "Inselcode" ein. Fortnite kann kostenlos auf PC, PlayStation (4 und 5), Xbox One (S, X und Series X oder S), Nintendo Switch und Android-Mobilgeräten gespielt werden.Inselcode: 1359-6287-8998 oder zur direkten Verbindung: https://epicgames.com/fn/1359-6287-8998Klicken Sie HIER, um Assets anzusehen bzw. herunterzuladen.INFORMATIONEN ZUR TIMEX GROUPDie Timex Group entwirft, fertigt und vermarktet weltweit innovative Uhren. Die Timex Group ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Middlebury, Connecticut, mit mehreren Betriebseinheiten und mehr als 3.000 Mitarbeitern weltweit. Als einer der größten Uhrenhersteller der Welt produzieren Unternehmen der Timex Group Uhren einer Reihe von Weltklasse-Marken, darunter Timex, adidas, Furla, Gc, Guess, Missoni, Nautica, Philipp Plein, Plein Sport, Salvatore Ferragamo, Ted Baker und Versace.