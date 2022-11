Namibia ist besonders reich an Bodenschätzen. So machte hier der Bergbausektor im Jahre 2019 insgesamt 9,4 Prozent des namibischen BIP aus. Zugleich steuert dieser Rohstoffsektor mehr als 51 Prozent der Exporterträge bei. Folglich ist auch der Bergbau der wichtigste Wirtschaftszweig in Namibia.

Während der deutschen Kolonialzeit bis 1915 gab es sagenhafte Diamantenfunden, die eine regelrechte Goldgräberstimmung im kaiserlichen Deutschen Reich auslöste. Die Klippekies, wie die Diamanten bezeichnet wurden, konnte man im Sand des Strandes in der Lüderitzbucht und im Hinterland in den Dünen der Wüste auflesen. Heute zählt Namibia zu den zehn größten Diamantenproduzenten der Welt. Und: Die namibischen Diamanten gelten mit Abstand als reinste und teuerste der Welt.

Bergbau in Namibia

Aber auch abseits der Diamanten zählt Namibia zu den weltweit führenden Bergbaunationen. Genauer in Bezug auf Diamanten, Uran, Zink und Flussspat. Aber auch Gold, Kupfer, Blei, Salz sowie zahlreiche weitere Mineralien werden abgebaut. Eines der Unternehmen, die auf der Suche nach Bodenschätzen ist, ist das auf Batteriemetalle spezialisierte Unternehmen Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815). Das an der australischen sowie Frankfurter Börse gelistete Unternehmen konnte jüngst Bohrergebnisse vermelden, die über den Erwartungen gelegen hatten.





Unternehmen, aus dem Bereich Rohstoffe aus Namibia

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757)

Rio Tinto, eine multinationale Bergbaugesellschaft, die unter ihrem Dach die Aktivitäten der britischen Rio Tinto Plc. und der australischen Rio Tinto Ltd. vereint. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung, Erforschung und den Abbau von Mineralienvorkommen. In Namibia betreibt Rio Tinto Uranminen.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815)

Arcadia Minerals ist ein auf die Exploration von stark nachgefragten Metallen spezialisiertes Unternehmen. Ein besonderer Fokus liegt auf Batteriemetalle: Lithium, Nickel, Kuper. Denn: Experten erwarten einen Superzyklus bei Metallen für E-Mobilität. Den Industriemetallen - so die Fachleute - steht ein jahrelanger Boom bevor. Dabei verfolgt das Unternehmen eine 3-Säulen-Strategie zur Umsetzung seiner Pläne:

1. Das Swanson Tantalite Projekt für die schnelle Cash-Generierung. Das Swanson Tantalite Projekt soll Arcadia Minerals mit dem notwendigen Kapital für weitere Projektfinanzierungen versorgen

2. Weitere Projekte mit sehr hohem Potential wie das Kum-Kum Nickel & PGE Projekt, das Karibib Kuper & Gold Projekt und das Bitterwasser Lithium-in-Brines & Bitterwasser Lithium-in-Clays-Projekt

3. Humankapital: Arcadia Minerals verfügt über eine kollektive Erfahrung des Teams von mehr als 50 Jahren.



Paladin Energy (ISIN: AU000000PDN8)

Paladin Energy Ltd. ist ein weltweit führendes Uranproduktionsunternehmen mit verschiedenen Projekten in Australien sowie Minen in Afrika. Dabei basiert der Wert des Unternehmens auf mehreren Faktoren, nämlich Produktion, ein bewährtes Team, Qualitätspipeline, Nachhaltigkeit und Industrie-Positionierung der Operationen.

Die Rahmenbedingungen für den Bergbau in Namibia gelten insgesamt als gut. Warum sich also die hier tätigen Unternehmen nicht einmal genauer anschauen!



