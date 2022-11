Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: SportWoche Podcast S2/10: Monika Traub und die frühe sowie späte Liebe zum SchwimmsportMonika Traub war während der Schulzeit in der 80ern unter ihrem Mädchennamen Bayer mehrfache Schwimm-Staatsmeisterin und ist nach jahrzehntelanger Pause jetzt in der Masters-Klasse erneut Abräumerin von Medaillen. Wir sprechen über eine komplizierte Olympia-Teilnahme 1984 mit Wegbegleiterinnen wie Sonja Hausladen, tauchen dabei auch tief in den Schwimmsport mit seinen Disziplinen Kraul, Delphin, Brust, Rücken, Lagen sowie den richtigen Techniken dazu ein - Techniken, die sich im Laufe der Zeit auch verändert haben, wie mir die regierende europäische ...

