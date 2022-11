Plug Power (WKN: A1JA81)-Aktien haben vom Hoch Anfang 2021 mittlerweile 75,7 % an Wert verloren (09.11.2022). Ein so starker Rückgang kommt selbst bei einem Technologiewert selten vor. Könnten sie noch tiefer fallen? Unternehmen, die noch keine Gewinne erzielen, leiden aktuell besonders unter den steigenden Zinsen. Sie sind auf Investoren angewiesen, die in der Krise jedoch weniger Gelder zur Verfügung stellen. Darüber hinaus verteuert sich die Unternehmensfinanzierung. Somit könnten Plug Power-Aktien ...

