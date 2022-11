Netflix (WKN: 552484) und Walt Disney (WKN: 855686) liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wobei wir für den Moment sagen können: Der US-amerikanische Medien- und Freizeitkonzern und einstige Verfolger ist inzwischen weit vorne. Sowohl was das Wachstum mit über 12 Mio. Nettoneukunden angeht, aber auch was die Anzahl an Abonnenten angeht. Natürlich können wir in die Details gehen. Netflix selbst besitzt mehr Abonnenten als Disney+. Jedoch gilt es, konzernübergreifend zu schauen. Trotzdem ist es auffällig, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...