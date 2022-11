Unsere These des Oktober-Tiefs erweist sich als richtig. Gold meldet sich furios zurück. Auch Übernahmen nehmen Fahrt auf. Von Markus Bussler Was für ein Comeback! Der Goldpreis konnte am vergangenen Freitag den stärksten Tag seit dem Brexit verbuchen. Geholfen haben dabei zwei Dinge: Zum einen gab es Gerüchte, China werde von seiner Null-Covid-Politik abrücken, zum anderen zeigte der US-Arbeitsmarktbericht zwar nach wie vor ein robustes Stellenwachstum, ...

