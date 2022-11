DJ Metallarbeitgeber warnen vor Standortverlagerung - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Metall-Arbeitgeberchef Stefan Wolf warnt angesichts der Folgen der Energiekrise vor einer zunehmenden Abwanderung deutscher Industriebetriebe ins Ausland. "Es wird bereits Produktion von Deutschland aus in andere Länder verlagert", sagte der Gesamtmetall-Präsident der "Augsburger Allgemeinen". "Dieser Prozess könnte sich enorm beschleunigen", warnte er. "Denn die Unternehmen leiden nicht nur unmittelbar unter den hohen Energiepreisen. Sie sehen sich auch einer massiven Wettbewerbsverzerrung ausgesetzt", sagte Wolf. "Schließlich sind die Energiekosten in China und den USA deutlich günstiger als in Deutschland", betonte er. Zudem gebe es auch innerhalb Europas Länder mit günstigeren Energiepreisen.

"Ich sorge mich in der Tat um den Industriestandort Deutschland", sagte Wolf. Er forderte die Bundesregierung zu schneller Klarheit über die geplanten Energiepreisbremsen auf. "Wir wissen bisher leider nur, dass der Energiepreis-Deckel für uns kommt, aber nicht auf welchem Niveau er sich bewegen wird", sagte der Arbeitgeberchef: "Wir brauchen hier eine deutliche, sehr schnelle Entlastung." Zudem dürfe die Hilfe nicht an zu viele Auflagen geknüpft werden.""Für die Unterstützung muss eine einseitige Erklärung zum Standorterhalt reichen", sagt er.

Langfristig könne der Industriestandort Deutschland nur sein Niveau durch eine gute und verlässliche Energieversorgung behalten. "Wenn wir aber eine verlässliche Energieerzeugung anstreben, führt an der Atomkraft kein Weg vorbei, zumal wenn wir mittelfristig alle elektrisch fahren", sagte Wolf und fragte rhetorisch: "Wo soll denn der zusätzliche Strom herkommen?"

November 12, 2022

