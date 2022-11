DJ Thyssenkrupp fordert mehr Investitionen in Golf-Staaten - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vorstandsvorsitzende von Thyssenkrupp, Martina Merz, fordert Partnerschaften von Unternehmen aus Deutschland und den Golfstaaten. "Es kommt jetzt darauf an, dass die Industrie die von der Bundesregierung angestoßenen neuen Energiepartnerschaften am Golf mit Leben füllt", sagt sie in der aktuellen Ausgabe des "Spiegel".

"Wir müssen Abhängigkeiten reduzieren und gleichzeitig Partnerschaften entwickeln, die mehr sind als schlichte Lieferbeziehungen, vielmehr Partnerschaften auf Gegenseitigkeit", sagte Merz. Der deutsche Konzern baut in Saudi-Arabien für fast eine Milliarde Euro eine Elektrolyseanlage zur Herstellung von Wasserstoff. Es ist einer der größten Aufträge, die bislang vergeben wurden, und ein wichtiger Schritt für den Essener Konzern, sich weiter in der Weltliga für Zukunftstechnologie zu behaupten.

Länder wie Saudi-Arabien oder Katar fördern die Abkehr von fossilen Energien. Doch das saudische Königshaus will nicht mehr nur reiner Lieferant von Energie sein, sondern künftig selbst Technologiebranchen aufbauen.

