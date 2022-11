The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) veranstaltet die Hauptversammlung 2022 in virtueller Form am Freitag, den 18. November 2022, 10 Uhr (ET). Interessenten, die auf den Webcast zugreifen möchten, besuchen bitte www.virtualshareholdermeeting.com/EL2022.

Weitere Informationen über die Versammlung, die Proxy Statement-Unterlagen der Estée Lauder Companies und sonstige Informationen sind erhältlich unter www.elcompanies.com/investors. Nach der Jahresversammlung steht eine Aufzeichnung der Versammlung unter www.elcompanies.com/investors zur Verfügung.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Vertreiber von hochwertigen Hautpflege-, Makeup-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ und die DECIEM Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD.

ELC-F

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221111005530/de/

Contacts:

Investorenkontakt: Rainey Mancini

rmancini@estee.com



Medienkontakt: Jill Marvin

jimarvin@estee.com