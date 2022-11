München (ots) -Das Saarland beherrscht die Liga. Der SV Elversberg ist mit 41 Punkten, 42 Toren und nur 2 Niederlagen Rekord-Aufsteiger, souveräner Spitzenreiter, Herbstmeister und - auch wenn's diese Saarländer nicht hören wollen: mit der dominanten Spielweise ein wirklich heißer Aufstiegskandidat. "Dass wir Tabellenführer sind, ist bemerkenswert. Das Thema 2. Liga wird immer mal wieder ins Gespräch gebracht. Aber von meiner Seite eben nicht", erklärte Erfolgstrainer Horst Steffen. Auch der 1. FC Saarbrücken steht als Zweiter auf einem Aufstiegsplatz. Interimstrainer Rüdiger Ziehl gewann auch sein 5. Spiel. Dagegen bleibt Dynamo Dresden Mittelmaß mit Platz 9, 8 Punkte von einem Aufstiegsplatz entfernt. Viele Pfiffe nach 3 Niederlagen und nur einem 0:0 im Sachsen-Derby gegen Zwickau. Trainer Markus Anfang weiß, dass Dynamo den Ansprüchen hinterherläuft: "Als ich hier angetreten bin, habe ich einen Vertrag unterschrieben, der nicht nur für ein Jahr zählt. Da wusste man, dass wir was aufbauen müssen und dass so etwas länger dauern kann." Rückendeckung erhält Anfang vom Sportchef Ralf Becker: "Wir sind total unzufrieden auch mit der Entwicklung, auch mit diesem Spiel. Was die Zukunft betrifft: wir haben einen sehr guten Trainer, aber wir haben gerade Probleme, das auf den Platz zu bringen, was wir uns vorstellen und das werden wir gemeinsam angehen." Nachfrage an Becker: Das heißt - Dynamo macht weiter mit Markus Anfang? "Wir machen weiter!"Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des 17. Spieltags am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen hofft Mannheim ab 12.45 Uhr auf den 1. Auswärtserfolg in Oldenburg. Top am Montag ab 18.30 Uhr: TSV 1860 München gegen RW Essen.Dynamo Dresden - FSV Zwickau 0:0Tolle Kulisse mit 27 000 Fans, keine Tore, danach nur Pfiffe für Dynamo und ein angefasster Dresdner Trainer Markus Anfang, der schon unter der Woche die fehlende Durchschlagskraft seines Teams kritisierte: "Das ist jetzt das 2. Spiel, in dem wir kein Tor machen. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Wir hatten Chancen, wir haben sie nicht gemacht. Wir brauchen nicht auf andere zu zeigen, wir müssen auf zeigen. Am Ende musst du dann solche Spiele für dich entscheiden. Das machen die Mannschaften, die gerade oben stehen mit einer Leichtigkeit und wir nicht."Anfangs Bilanz Platz 9, 8 Punkte von einem Aufstiegsplatz entfernt nach 3 Niederlage und einem 0:0 im Sachsenderby. Der Trainer zu seiner Zukunft in Dresden: "Glauben sie nicht, dass wir uns nicht selbst permanent hinterfragen, machen wir alles richtig? Wir haben was verändert: wir haben mit Stürmern gespielt, wir haben mit 3 Stürmern gespielt. Wir mit Dreierkette gespielt, wir haben mit Viererkette gespielt, wir haben den Torwart gewechselt. Als ich hier angetreten bin, habe ich einen Vertrag unterschrieben, der nicht nur für ein Jahr zählt. Da wusste man, dass wir was aufbauen müssen und dass so etwas länger dauern kann. Aber meiner Personalie angeht - da müssen sie einen anderen ansprechen."Bange Zukunft für Trainer Anfang: "Wir machen weiter!"Sport-Geschäftsführer Ralf Becker: "Man merkt einfach, dass die Leichtigkeit fehlt, dass die Ruhe und das Spielerische fehlt. Das ist den Ergebnissen der letzten Wochen geschuldet. "Becker will sich mit dem Trainer-Team in den nächsten Tagen zusammensetzen, um die sportliche Lage zu bewerten: "Das hat immer so eine besondere Note. Aber das ist ein ganz normaler Ablauf. Dass man nach dem letzten Spiel die Situation analysiert und was man vielleicht anpassen muss."Ralf Becker über die Zukunft seines Trainer Markus Anfang: "Wir reden hier überhaupt nichts schön, wir haben schwere Wochen hinter uns. Wir sind total unzufrieden auch mit der Entwicklung, auch mit diesem Spiel. Was die Zukunft betrifft: wir haben einen sehr guten Trainer, aber wir haben gerade Probleme, das auf den Platz zu bringen, was wir uns vorstellen und das werden wir gemeinsam angehen."Nachfrage: Das heißt - Dynamo macht weiter mit Markus Anfang "Wir machen weiter!"Zwickaus Trainer Joe Enochs war sehr emotional im Mannschaftskreis und nach dem 0:0 wahlwweiser "unheimlich stolz und sehr, sehr stolz": "Hut ab, was die Mannschaft heute auf den Platz gebracht hat, nach 3 Spielen in 6 Tagen. ...Wir hatten gerade in der 1. Halbzeit unheimlich gute Torchancen. Es ist nicht so, dass nur gut verteidigt haben. Eigentlich sollte ich auch enttäuscht sein, dass wir nicht gewonnen haben, weil: die Chancen waren da."SV Elversberg - SC Freiburg II 3:0"Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey" - rund 6000 Fans in Elversberg feiern den Rekordaufsteiger mit dem besten Sturm (42 Tore) und 8 Punkten Vorsprung auf den Zweiten, dem Rivalen Saarbrücken.Elversbergs Trainer Horst Steffen sieht in den 1. Schritt zum Erfolg, auch diesmal im kleinen Fußball 1mal1: "Wir haben sehr, sehr gut verteidigt. Vielleicht 2 Halbchancen zugelassen. Vorne wissen wir immer, dass wir Tore machen können. Die Chancen haben wir dann auch genutzt. Die Mannschaft ist wach. Wir waren auch bis zum Schluss dran."Wie akut und dominant ist das Thema Zweitliga-Aufstieg für Steffen? "Das wird nicht dominant sein. Wir haben eine tolle Runde gespielt bisher. So eine Bilanz ist bemerkenswert. Dass wir Tabellenführer sind, ist bemerkenswert. Das freut mich sehr. Das Thema 2. Liga wird immer mal wieder ins Gespräch gebracht. Aber von meiner Seite eben nicht."Freiburgs Trainer Thomas Stamm ärgerte sich über einen Einwurf, der 15 Meter weiter vorne ausgeführt wurde, sah Elversberg in den entscheidenden Momenten einer Nasenlänge "vor uns. Sie sind sehr effizient....Wir haben uns in den Zweikämpfen ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Dass wir auf eine gute Mannschaft treffen, haben wir vorher gewusst. Wir hätten gern mehr mitgenommen. Jetzt haben wir in der Rückrunde die Chance, Elversberg mal zu schlagen."SV Meppen - VfL Osnabrück 0:3Osnabrück gewinnt einfach gegen desolate Meppener, nunmehr Vorletzter. Für Trainer Stefan Krämer könnte es eng werden. Ist er noch der richtige Mann? "Ich denke ja. Ich habe das ja nicht allein zu entscheiden. Aber wenn ich es entscheiden müsste, würde ich es machen", findet Meppen Trainer Stefan Krämer. Seine Spielbilanz: "Die ersten 40 Minuten waren ok. So stelle ich mir ein Derby vor, aber so wie wir dann das Zweite kriegen und das Dritte, das hat mit Profifußball wenig zu tun."Der Clip zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QW1GQ3pkK1BHOWx6M0NRY0Vvdncvdz09Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger: "Wir waren 30 bis 35 Minuten nicht gut auf dem Platz. Man musste sehr viel von außen coachen. Der Elfmeter bringt uns natürlich auf die Siegerstraße...Wir haben sehr viel an unserer Fitness gearbeitet in den letzten Wochen. Mit dem Wissen haben wir die Zweite Halbzeit bestritten."Hallescher FC - 1. FC Saarbrücken 1:2Saarbrücken gewinnt erneut mit Interimstrainer Ziehl gegen dezimierte Hallenser - Zweiter. Ein Doppelschlag in der 2. Halbzeit besiegelt die Niederlage.HFC-Trainer André Meyer: "Mir geht's nicht um einzelne Entscheidungen, sondern um die Gesamtleitung. Die Leitung war nicht gut. Man merkt ja, was für eine Stimmung hier im Stadion ist. Da haben leider die Schiedsrichter einen großen Einfluss gehabt."Saarbrückens Interimstrainer Rüdiger Ziel: "Ich habe es so gesehen, dass wir in der 1. Halbzeit richtig gut waren. Wir hatten dreimal Aluminium. In der zweiten Halbzeit war Halle besser im Spiel. Da hatten wir Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten. Ab der 60. Minute hatten wir das wieder unter Kontrolle. Letztlich haben wir 2:1 gewonnen, ich bin hoch zufrieden."Nach dreimonatiger Pause trifft Adriano Grimaldi wieder in Liga 3. Saarbrückens Torjäger: "Generell ist es schön, reinzukommen und zu treffen. Ich bin einfach froh dass wir gewonnen haben, dass wir unseren Erfolg der letzten Wochen hier bestätigen können."SC Verl - SV Wehen Wiesbaden 1:1Gerechte Punkteteilung in Verl. SC Verl holt einen Punkt, trotz einem wirklich unglücklichem Eigentor.https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SE1iNlNGYWQ3UzZ0QVBBZlRtWDM2UT09Ein falscher Elfmeter lässt Markus Kauczinski nach dem Spiel aber brodeln. "Ist ein absoluter Witz. Wenn du das pfeifst, können wir mit dem Fußball aufhören. Wenn wir so Elfmeter pfeifen, geht's gleich nach Hause....Wenn man davon absieht, dass der Elfmeter ein Geschenk war, ist es ein ausgeglichenes Spiel gewesen."Verls Trainer Mitch Kniat: "Ich glaube, wenn man die Situation ganz normal und nüchtern betrachtet ist das kein Elfmeter...Ich sehe uns über dem Strich, wie weit über dem Strich ist mir völlig egal. Wir haben ein Ziel und der heißt: Klassenerhalt."MSV Duisburg - FC Ingolstadt 04 0:1FCI gewinnt in Duisburg schmeichelhaft und hält damit Anschluss an die Aufstiegsplätze.Ingolstadts Trainer Rüdiger Rehm: "Wir haben uns vorne nicht die hundertprozentigen Torchancen rausgespielt. Aber wir hatten sehr gute Ansätze. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht so gut wie in der ersten, aber da haben wir das Tor gemacht. Also nehmen wir das so mit."Duisburgs Trainer Markus Ziegner: "Das war eigentlich ein Unentschieden-Spiel. Beide Mannschaften sind sich auf Augenhöhe begegnet. Insgesamt gab es wenig Torraumszenen. Ich kann der Mannschaft kein Vorwurf machen. Wir sind natürlich enttäuscht, aber keineswegs unzufrieden."Groundhopper-Reihe: Feature des TSV 1860 München vor dem Duell gegen RW Essen am MontagKaum ein anderer Verein der Liga polarisiert so sehr wie die Münchner Löwen. Die TSV 1860-Anhänger mussten durch viele Höhen und Tiefen, hielten ihrem Verein aber trotzdem die Treue, egal ob Regionalliga, 3. Liga, 2. Liga oder Bundesliga.MagentaSport trifft einige Größen der jüngeren Löwen-Vergangenheit. Zum Beispiel Daniel Bierofka: "In der Zeit in der Regionalliga, als wir aufgestiegen sind. Das war fantastisch. Was da nach dem Spiel gegen Saarbrücken los war. Das kann man nicht beschreiben. Die Jungs werden die Zeit [...] nie vergessen. Hier war alles Blau Weiß. In ganz Giesing gab's kein Bier mehr."Die Sehnsucht nach der großen deutschen Fußball-Bühne ist riesig in München Giesing. Zeit, dass unser Groundhopper Alexander Klich vor dem Traditionsklub-Duell gegen RW Essen (Montag, ab 18.30 Uhr) auf den Ground geht!