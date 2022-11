Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Unter dem Motto "Fairness, Vertrauen, Wachstum und davon profitieren alle" fand am 11. November im Sanyapo Park von Huawei in China eine Veranstaltung zur globalen Ökosystempolitik und Produkteinführung der Huawei Data Center Facility statt. Während der Veranstaltung wurden den weltweiten Partnern neue Partnerrichtlinien und Produktinnovationen vorgestellt, darunter FusionModule2000 6.0, eine modulare Lösung für kleine/mittlere Rechenzentren, und Small SmartLi UPS. Diese Veranstaltung hat das Engagement von Huawei für den Aufbau eines fairen und starken Partner-Ökosystems gezeigt, das auf gegenseitigem Vertrauen für den gemeinsamen Erfolg basiert.In seiner Eröffnungsrede erklärte Herr Hou Jinlong, President von Huawei Digital Power, dass Huawei angesichts der steil ansteigenden Nachfrage nach Rechenzentren die Investitionen in die Rechenzentrumseinrichtung weiter erhöhen und sich dabei auf das Ökosystem, die Forschung und Entwicklung sowie die Entwicklung von Teams konzentrieren werde. Er betonte, dass das Unternehmen seine Partner umfassend unterstützen und gemeinsam zur florierenden Rechenzentrumsbranche beitragen werde.Aufbau eines florierenden Ökosystems durch Initiativen zur Förderung von Partnern und AnreizprogrammePartner sind von zentraler Bedeutung für die Wachstumsstrategie von Huawei Digital Power. Charles Yang, President der Abteilung Global Marketing and Sales Services bei Huawei Digital Power, veröffentlichte auf der Veranstaltung die Globale Ökosystem-Richtlinie für die Datenzentrum-Einrichtung von Huawei.Laut Yangs Erklärung tut Huawei alles in seiner Macht Stehende, um seinen Partnern einen langfristigen Erfolg zu ermöglichen, indem es ihnen branchenführende Produkte und digitale Plattformen bietet. "Huawei hält sich an die Strategie des 'Integrierten Partner-Ökosystems' und die Kooperationsprinzipien 'Gemeinsamer Nutzen als Brücke, Integrität als Fundament und Regeln als Garantie'. Deswegen bringt die Huawei Datenzentrum-Einrichtung "Vier Änderungen und zehn Richtlinien" ein, um partnerorientierte Vertriebs- und Servicesysteme aufzubauen und die Grundlage für einen gemeinsamen Wachstumspfad zu schaffen", erklärte Yang.Huawei wird seinen Partnern helfen, das Wachstum an den folgenden vier Fronten zu beschleunigen:Schutz: Wir ergreifen aktive Maßnahmen zum Schutz von Kunden, Geschäften und Regionen, einschließlich der Partnerkarte, der Registrierung von Geschäften und Pauschalverträgen, um die Rechte und Vorteile der Kunden zu schützen.Rentabilität: Wir werden viele Anreizprogramme schaffen, um die Gewinne der Partner zu steigern, und die Mitarbeiter der Partner motivieren, ihre Kompetenzen durch Enablement-Initiativen zu verbessern.Simplizität: Wir werden den Geschäftsverkehr mit Huawei vereinfachen, die IT-Systeme verbessern und eine One-Stop-Plattform einführen, um das Wachstum der Partner zu steigern.Wachstum: Wir werden das Partner-Kompetenzprogramm überarbeiten und den Partnern helfen, neue Fähigkeiten aufzubauen, um die Bedürfnisse der Kunden effektiv zu erfüllen.Neue Innovationen für eine kohlenstoffarme ZukunftAuf der Eröffnungsveranstaltung stellte Herr Fei Zhenfu, President der Huawei Data Center Facility Domäne, zwei neue Ergänzungen zu den Smart Modular DC und SmartLi USV-Serien von Huawei vor - FusionModule2000 6.0 und Small SmartLi UPS.Mit seinem brandneuen Design wurde FusionModule2000 6.0 entwickelt, um die Anforderungen von Kunden aus den Bereichen Bildung, Behörden und Einzelhandel zu erfüllen, die nach kleineren und umweltfreundlicheren modularen Rechenzentren suchen. Mit seinen umweltfreundlichen, vereinfachten und zuverlässigen Funktionen kann seine durchschnittliche jährliche Stromverbrauchseffektivität einen PUE-Wert von nur 1,111 erreichen. Ein Rechenzentrum mit einer Eingangsleistung von 100 kW kann mit FusionModule2000 6.0 den PUE-Wert im Vergleich zur Lösung des Wettbewerbers um 30 % senken und so jährlich rund 27.000 USD an Stromkosten sparen. Mit seiner geringen Stellfläche, der niedrigen Höhe und dem geringen Gewicht ist das Modul besonders umweltfreundlich. Von der Ausrüstung über die Architektur bis hin zur Software wurde jede Komponente von FusionModule2000 6.0 unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit, die oberste Priorität hat, entwickelt.Darüber hinaus stellte Huawei die UPS2000-H vor, eine vereinfachte, zuverlässige und umweltfreundliche Stromversorgungslösung, die mit SmartLi Mini integriert ist, um die sich ständig ändernden Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Die UPS2000-H lässt sich mit nur einem Klick starten und geht innerhalb von 3 Minuten automatisch online, was eine problemlose, schnelle und sorgenfreie Bereitstellung gewährleistet. SmartLi Mini verwendet einen Feuerlöscher auf Geräteebene, um die Ausbreitung offener Flammen zu verhindern und die überragende Zuverlässigkeit der UPS2000-H zu gewährleisten. Die kleine SmartLi USV-Lösung bietet einen branchenführenden Wirkungsgrad von bis zu 96 %, zwei Prozent mehr als die Modelle der Mitbewerber.Darüber hinaus gab das Huawei Ökosystem-Team für Datenzentrum-Einrichtung sein Debüt auf der Veranstaltung. Das neue Team wird sich der Aufgabe widmen, Partner zu unterstützen und sie zu befähigen, ihr Geschäftspotenzial zu entfalten.Wenn Sie schnell sein wollen, sind Sie sich selbst überlassen. Wenn Sie es weit bringen wollen, verbinden Sie sich mit anderen. Huawei wird auch weiterhin innovativ sein und mit Partnern zusammenarbeiten, um Kooperationen zu erreichen, von denen alle profitieren, mit äußerst wettbewerbsfähigen Rechenzentrumslösungen und einer vertrauenswürdigen Partnerpolitik.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1944919/image1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-data-center-facility-stellt-neue-partnerrichtlinien-und-produktinnovationen-vor-301676225.htmlPressekontakt:Connie Wang,wangjing402@huawei.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/5368597