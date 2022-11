Beijing (ots/PRNewswire) -Die China Jingdezhen International Ceramic Fair 2022 wurde am Dienstag in der Ceramic Expo City in Jingdezhen in der ostchinesischen Provinz Jiangxi eröffnet.Die diesjährige Veranstaltung umfasst 13 Haupt- und 27 Nebenaktivitäten und hat Gäste und Geschäftsgruppen aus mehr als 40 Ländern und Regionen, darunter Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, Italien, Japan und Südkorea, sowie über 2.000 Unternehmen eingeladen, online und offline teilzunehmen und den Charme der weltberühmten "Porzellanhauptstadt" zu erleben.Mehr als 300 Aussteller haben an der Keramikmesse teilgenommen, wobei die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent gestiegen ist, während die Zahl der weltweit bekannten Marken während der Veranstaltung 40 überschritten hat, im Vorjahr waren es acht. Die Veranstaltung hat auch mehr als 3.000 Einkaufsgruppen aus dem In- und Ausland zur kommerziellen Beratung angezogen.Bei der Eröffnungszeremonie der Veranstaltung wurde ein Videoclip gezeigt, in dem die Ergebnisse des dreijährigen Aufbaus des keramischen Kulturerbes und der Innovations-Pilotzone der Stadt präsentiert wurden.In den letzten Jahren hat die Stadt ihre Anstrengungen zum Aufbau der Pilotzone verstärkt und 178 Schlüsselprojekte wie die Taoxichuan Ceramic Art Avenue und die Ceramic Expo City ins Leben gerufen.Es wird darauf hingewiesen, dass es ein Jahr dauert, die Ceramic Expo City als Veranstaltungsort der diesjährigen Keramikmesse zu errichten, die eine Gesamtausstellungsfläche von fast 38.000 Quadratmetern umfasst, was einem Zuwachs von 10.000 Quadratmetern im Vergleich zum letzten Jahr entspricht.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/331063.htmlVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1944669/video1.mp4View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-internationale-keramikmesse-in-der-ostchinesischen-stadt-jingdezhen-eroffnet-und-zieht-aussteller-aus-aller-welt-an-301676237.htmlPressekontakt:Silvia,86-15117925061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5368604