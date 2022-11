New York (ots/PRNewswire) -Basement Sports, ein Mixed-Reality-Gaming-Unternehmen, bringt am ersten Tag der Weltmeisterschaft 2022 32.000 einzigartige Länder- und Spieler-NFTs (je 1000 für jedes der 32 qualifizierten Teams) heraus. Das Minting kostet 25 US-Dollar pro Spieler und erfolgt über die Basement-Sports-App, in der die Nutzer diese einzigartigen Avatare auswählen können, um sie anschließend auf Social Media zu präsentieren und beim Fußballspielen in der App verwenden zu können. Spieler können bei der Nutzung von NFT-Teams auch Prämienpunkte namens "Kidcoin" sammeln."So einen Fußball-Fanclub mit Gaming-Optionen, bei denen die gewählte Figur zum Leben erwacht, hat es noch nie gegeben", so Arman Rousta, Gründer von Basement Sports. "Durch das Minten eigener Spieler-NFTs erhalten Fußballfans in aller Welt exklusiv Zugang zu Spielfunktionen, Kidcoin-Prämien, Sportmerchandisingartikeln und VIP-Erlebnissen - sowohl in der virtuellen als auch in der realen Welt."Alle Informationen dazu, wie man an diese NFT-Avatars kommt, finden Sie auf der Website - https://www.basementsports.com/nft/. Die Fans können einzelne Mannschaften wie z. B. Brasilien oder Frankreich, ganze Gruppen aus 4 Mannschaften entsprechend der Weltmeisterschaftseinteilung oder die gesamte Liste mit 32 Ländern auswählen. NFT-Eigentümer können Skins über die App oder die NFT-Börse Open Sea "traden", d. h. verkaufen oder kaufen.Der kreative Kopf hinter diesem NFT-Projekt ist Mustafa Farhad, Creative Director bei der globalen Digitalagentur Blueliner. "Wir wollten Spieler-Avatare kreieren, mit denen sich junge Fußballfans auf der ganzen Welt sofort identifizieren können. Anhand dieser Avatare können wir alle gemeinsam die Begeisterung, die Leidenschaft, den Ruhm und das Herzblut, die mit der Weltmeisterschaft einhergehen, erleben."Auf der technischen Seite erstellte ein Team von Entwicklern unter der Leitung von Blueliner-CTO Kaiyes Ansary die Basement-Sports-App und jetzt das NFT-System mit der Integration von Kidcoin-Zahlungen. "Dies ist ein einzigartiges Cross-over-Projekt, das Web3 und Krypto-Elemente in eine Mainstream-Benutzeroberfläche einbindet, wobei Web- und App-Plattformen eingesetzt werden, mit denen Kinder und Eltern vertraut sind. Wir haben uns im Hinblick auf die Erstellung der NFT-Architektur für das Polygon-Netzwerk entschieden. Es basiert auf dem vertrauenswürdigen und sicheren Ethereum-Netzwerk und überzeugt mit einer hohen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.Die Weltmeisterschaftsaction soll nächste Woche beginnen und das Team von Basement Sports plant hierfür verschiedene Viewing-Partys weltweit sowie tägliche Wettbewerbe, deren Gewinner mit NFTs und anderen Preisen belohnt werden. Jede Weltmeisterschaftsgruppe hat einen Botschafter und ein Team, denen man auf den jeweiligen offiziellen Twitter- und Instagram-Kanälen folgen kann.Video - https://mma.prnewswire.com/media/1944516/NFT_Drop_Promo.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1944515/Basement_Sports_NFT.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/basement-sports-bringt-32-000-nfts-mit-weltmeisterschaftsspielern-und--teams-heraus-301676242.htmlPressekontakt:arman@blabsventures.comOriginal-Content von: Basement Sports, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166749/5368610