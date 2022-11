Core One Labs musste in dieser Woche herbe Kursverluste hinnehmen. Sah es in der Vorwoche noch danach aus, als ob die Unterstützung halten könnte, ging die Marke von 0,60 Euro bereits am Montag verloren. Die 100-Tage-Linie bei etwa 0,42 Euro hat gehalten und zu einer starken Gegenreaktion geführt. Das Hoch lag am Freitag bei 0,636 Euro auf Tradegate und wer gut aufpasst, könnte vielleicht bald wieder einen passenden Einstiegskurs für einen Trade ...

Den vollständigen Artikel lesen ...