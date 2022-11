News von Trading-Treff.de Wie vermutet kam am Donnerstag deutlich Volatilität in die Märkte mit den neuen Inflationsdaten. Dieses Mal allerdings zugunsten der Märkte, so dass der S&P500 mit fantastischen 5.90% Wochengewinn schliessen kann. Auch meine Depots profitieren. Und das sogar weit überproportional mit insgesamt 47.480,37 EURGewinn. Yummiee! Gewinn von 47.480,37 EUR im Depot Die Stärke der Märkte macht sich auch in der Marktampel bemerkbar, ...

