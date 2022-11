Wir blicken zurück auf den Handelsverlauf in der letzten Kalenderwoche. Ausgehend vom in USD gehandelten Goldpreis betrachten wir für unsere deutschen Leser natürlich auch die Preisentwicklung von Gold in Euro. Wir hatten nach dem starken Freitag der Vorwoche, ein Tagesplus von 3,12% und auf die Rückeroberung der 1.700 USD Marke zum Wochenauftakt gehofft. Dies gelang zunächst nicht. ABER am Dienstag ist der Goldpreis über die 1.700 USD Marke geklettert und hat sie nicht mehr hergegeben. Demzufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...