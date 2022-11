Richtig leiden mussten zuletzt Deutsche Telekom-Aktionäre. So verloren die Notierungen im Wochenvergleich 3,67 Prozent. An zwei der fünf Tage ging es für den Titel nach unten. Der Freitag war dabei mit einem Tagesverlust von 3,26 Prozent besonders schmerzhaft. Geht es in den kommenden Tagen noch weiter runter?

Zwar mussten die Anleger in der vergangenen Woche mächtig schlucken, doch die Charttechnik ist bullish zu interpretieren. Denn wichtige Tops sind unverändert in unmittelbarer Reichweite. So reicht ein Plus von nur rund rund fünf bis zum 4-Wochen-Hoch. Dieses ...

