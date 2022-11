Das chilenische Unternehmen wird 40 Millionen EUR investieren, um seinen landwirtschaftlichen Betrieb in dem afrikanischen Land auszudehnen und wird anfänglich 300 ha Blaubeeren pflanzen, wobei Ziel ist, in den kommenden Jahren in allen Beerenkategorien 1.000 ha zu erreichen. Die Pflanzung hat begonnen und wird bis 2023 dauern. Bildquelle: Shutterstock.com Wie agraria.pe berichtet, sagte...

Den vollständigen Artikel lesen ...