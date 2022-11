Warren Buffett machte mit Einzelaktien schon viel Geld. Doch tatsächlich befinden sich in seinem Portfolio auch zwei ETFs, die sich lohnen. Was das Orakel von Omaha allgemein von ETFs hält und ob sich der Einstieg bei diesen zwei jetzt lohnt. Von Jennifer Senninger Warren Buffett gilt als der erfolgreichste Investor der Welt. Für seine Aktieninvestments wie Apple und Cola ist er berühmt berüchtigt. Was viele nicht wissen: Das Orakel von Omaha setzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...