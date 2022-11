Anzeige / Werbung

Usha Resources plant Bohrbeginn

auf Lithiumsole-Projekt Jackpot Lake noch vor Jahresende



Das technische Team von Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FWB: JO0) ist auf dem firmeneigenen Lithiumsoleprojekt Jackpot Lake nahe Las Vegas, Nevada, eingetroffen und hat mit den Vorbereitungen für die ersten sechs Explorationsbohrungen begonnen. Derzeit baut die mit den Bohrungen beauftragte Firma Harris Exploration eine kurze Zufahrtsstraße, um die Bohrplatten anzulegen. Das Bohrgerät wird in Kürze erwartet. Usha verfügt über die Genehmigung für 2.700 Bohrmeter in sechs Bohrlöchern und beabsichtigt, eine dem kanadischen Standard NI 43-101-konforme Ressource zu definieren.



Der Jackpot Lithiumsalar ist rund 11,3 km2 groß und liegt nur vier Autostunden von Albemarles Lithiummine, Silver Peak, in den USA entfernt. Silver Peak ist derzeit die einzige produzierende Lithiummine in den USA. Der dortige Salar ist etwa doppelt so groß wie Jackpot Lake und produziert kontinuierlich schon seit Mitte der 1960er Jahre.

Barrick Gold beeindruckt von Qualität der Tembo-Lizenzen

Es ist schon mal ein guter Start, wenn der Nachbar Barrick Gold (TSE: ABX; NYSE: GOLD) heißt, und obendrein noch knapp fünfprozentiger Aktionär ist. Tembo Gold Corp. (TSX-V: TEM; FSE: T23), der einzige noch verbliebende Gold-Junior in Tansania, profitiert aber nicht nur durch seine Nähe zu Barricks 20 Mio. Unzen-Mine Bulyanhulu, sondern ganz direkt von der Arbeit von Barricks "Buly Team", das die Erkundung jener Lizenzen vorantreibt, die Barrick final im April dieses Jahres für 6 Mio. USD von Tembo erworben hat.

Askari Metals: Weiteres Lithium-Projekt in der östlichen Pilbara-Region erworben

Mit dem Erwerb des Hillside-Lithium-Projekts in der östlichen Pilbara-Region in der Provinz Western Australia hat Askari Metals Ltd. (ASX: AS2, FSE: 7ZG) das Portfolio seiner Lithium-Liegenschaften erneut vergrößert. Das 65 km² große Projekt gilt als sehr aussichtsreich für die Elemente Lithium, Zinn und Tantal. Während andere Kunst oder Oldtimer sammeln, kauft Askari Metals in diesen Tagen ein Lithiumprojekt nach dem anderen und verfügt aktuell bereits über ein sehr umfangreiches und attraktives Portfolio.

Dynasty Gold: Bohrprogramm auf Thundercloud abgeschlossen

Der kanadische Goldexplorer Dynasty Gold (TSXV DYG / WKN A2DW87) hat die erste Phase eines Bohrprogramms auf seinem Thundercloud-Projekt im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario abgeschlossen. Das gespannte Warten auf die Ergebnisse beginnt.Dabei führte Dynasty vier Diamantkernbohrungen im Bereich der Pelham-Ressource durch, die eine Gesamtlänge von 1.000 Metern hatten

Argo will sich Beteiligung an Clearwater-Ölprojekt in Alberta sichern

Vor einiger Zeit hat sich Argo Gold (CSE: ARQ / WKN A2ASDS) neu ausgerichtet und arbeitet daran, sich ein Portfolio an Öl- und Gasprojekten zuzulegen. Nun meldet die Gesellschaft eine Vereinbarung zur Übernahme von zusammenhängenden Flächen im Umfang von rund 7.600 Hektar im Clearwater-Gebiet der Region Nipisi in der kanadischen Provinz Alberta.

Cerro de Pasco Tochter H2-SPHERE GmbH arbeitet mit DLR an Patent zur Wasserstoffproduktion

Das deutsche Wasserstoff-Start-Up H2-SPHERE GmbH, eine Tochtergesellschaft der kanadischen Bergbaugesellschaft Cerro de Pasco Resources (TSXV: CDPR; FRA: N8HP) bereitet zusammen mit dem Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt ein Patent zu einem umweltfreundlichen Verfahren zur grünen Wasserstoffproduktion auf Basis der Bergbauabfälle im Quiulacocha Absetzbecken von Cerro de Pasco Resources in Peru.Dort lagern mehr als 180 Mio. Tonnen säureemittierende Bergbauabfälle aus mehr als 100 Jahren

American Rare Earths: Blick zurück auf ein Jahr mit beständigem Wachstum und großen Erfolgen

Creagh O'Conner, der Chairman von American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA), wandte sich in dieser Woche in einem Brief an die Aktionäre seines Unternehmens. Er nutzte die Gelegenheit, um einen Blick zurück auf die letzten Monate zu werfen und einen ersten Ausblick auf das kommende Jahr zu geben.Für einen 2022er Jahresrückblick ist es an sich noch ein wenig zu früh, doch Creagh O'Conner nutzte die anstehende Hauptversammlung von American Rare Earths, um auf die vergangenen zwölf Monate zurückzublicken.

Spey Resources bereitet Deal zum Verkauf von 20.000 Tonnen Lithiumchlorid pro Jahr vor

Spey Resources Corp. (CSE: SPEY; OTC: SPEYF; FRA: 2JS) und die australische Investmentbank Richlink Capital Pty Ltd haben eine Absichtserklärung ("LOI") für ein Off-Take für jährlich bis zu 20.000 Tonnen Lithiumchlorid unterzeichnet. Richlink ist eine in Sydney ansässige Investmentbank, die internationale Institutionen auf den Lithiummärkten betreut. Die Absichtserklärung umreißt das Potenzial, jährlich bis zu 20.000 Tonnen Lithiumchlorid an zwei Kunden von Richlink zu liefern,

Hive Blockchain: Hohe Bitcoinproduktion im Oktober und eine starke Bilanz

Im Monat Oktober haben die von HIVE Blockchain Technologies Ltd. (TSX-V und NASDAQ: HIVE, FSE: HBFA) zum Mining von Kryptocoins eingesetzten Computer insgesamt 307 Bitcoins produziert. Umgerechnet auf den einzelnen Tag entsprach dies einer täglichen Produktionsrate von 9,9 Bitcoin. Die BTC HODL Position in der Bilanz belief sich zum 5. November dadurch auf 3.311 BTC HODL.Im Oktober arbeitete HIVE Blockchain Technologies mit einer BTC-Hashrate von 2,77 Exahash.

Goliath Resources mit 98% Trefferquote und mächtiger, hochgradiger Goldvererzung!

Die junge Surebet Entdeckung auf dem Golddigger Projekt von Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF; FRA: B4IF) im Goldenen Dreieck von British Columbia liefert zuverlässig Superlative: denn diese Zone wächst extrem schnell und zuverlässig, ist kontinuierlich, umfangreich, dick und in ihrer Gesamtheit hochgradig. Das zeigen die ersten 27 Untersuchungsergebnisse der Bohrkampagne 2022, die das Unternehmen heute veröffentlicht hat.

Pilar Gold: 53 Sertãos-Bohrlöcher liefern im Schnitt 1,3m @ 38,2 g/t Gold

während wir uns auf die Wiedereröffnung von Sertão im 1. Quartal 23 vorbereiten, freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Ergebnisse der letzten fünf Bohrlöcher auf Sertão's Crew's Reef alle auf eine gute Mineralisierung über 300 Meter westlich des alten Tagebaus gestoßen sind. Die beiden besten waren SRSD51 mit 2,1 m @ 36,4 g/t und SRSD53 mit 1 m @ 17,6 g/t.Nach 18 Monaten harter Arbeit von Paulo und dem Team verfügen wir nun über 53 Bohrlöcher westlich der Sertão-Grube

Brixton Metals: BHP-Einstieg füllt die Kassen!

Brixton Metals (WKN A114WV / TSXV BBB) erkundet das riesige Kupfer- und Goldprojekt in British Columbia und hat dort bereits teilweise spektakuläre Bohrergebnisse erzielen können.

Erst vor wenigen Tagen gab man bekannt, dass die größte Minengesellschaft der Welt BHP sich entschieden hat, 19,9% an Brixton zu erwerben! Die Company könnte Ende des Jahres so im besten Fall über 20 Mio. Dollar Cash verfügen - bei einer MarketCap von knapp 63 Mio. Dollar...

Tembo Gold: Cleverer Deal mit Branchengigant Barrick

Auf der Edelmetallmesse in München hatten wir vor wenigen Tagen die Möglichkeit mit David Scott zu sprechen, dem CEO der kanadischen Goldgesellschaft Tembo Gold (WKN A2P9RS / TSXV TEM), die das gleichnamige Projekt in Tansania erkundet. Tembo ist gut finanziert, da man erst Anfang dieses Jahres einen ziemlich cleveren Deal mit dem Nachbarn und Branchengiganten Barrick Gold abschließen konnte!

