Die DAX-Wochenanalyse am 13.11.2022 mit Blick auf den Trend, der in einigen Indizes klar gebrochen ist, zeigt meine Ideen auf. Die Verbraucherpreise beflügelten total. Steht heute die Konsolidierung im DAX an? Über die Dynamik und das Momentum aus der vergangenen Woche hatten wir erst gestern in der Sonntagsanalyse 13.11.2022 ausführlich ...

