Rheinmetall baut das Munitionsgeschäft mit einer Übernahme aus und kauft die spanische Expal Systems SA mit einem Unternehmenswert von 1,2 Milliarden Euro. Den Abschluss der Transaktion will Rheinmetall bis Sommer 2023 erzielen. "Mit der Akquisition strebt der Düsseldorfer Technologiekonzern eine nachhaltige Absicherung seines Kerngeschäfts im Bereich Waffen, Munition und Antriebe an, wobei die Ausweitung der verfügbaren Produktionskapazitäten und die Erweiterung des Produktportfolios im Mittelpunkt stehen", heißt es in der Mitteiliung. Für das Geschäftsjahr 2022/23 erwarte Expal einen Jahresumsatz von rund 400 Millionen Euro, die Gesamtkapazität belaufe sich auf einen möglichen Jahresumsatz von 700 bis 800 Millionen Euro. Rheinmetall erzielte vergangenes Jahr einen Umsatz von knapp 5,7 Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

TALANX (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21 Bruttoprämien 12.629 +14% 2 11.075 Kapitalanlageergebnis 979 -13% 2 1.128 EBIT 671 +33% 2 506 Ergebnis nach Steuern/Dritten 280 +58% 2 177 Ergebnis je Aktie 1,20 +71% 2 0,70

NAGARRO (09:05)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21 Umsatz 216 +53% 2 141 EBITDA bereinigt 33 +52% 3 22

NORDEX (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21 Umsatz 1.542 +22% 3 1.260 EBITDA -37 -- 2 32 EBITDA-Marge -2,4 -- -- 2,6

Weitere Termine:

07:00 DE/Vantage Towers AG, Ergebnis 1H

07:00 DE/Vitesco Technologies Group AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:05 DE/Hypoport SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Adesso SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 9 Monate

07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 9 Monate

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Jost Werke AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

Im Laufe des Tages:

DE/Allgeier SE, Ergebnis 9 Monate

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Industrieproduktion September Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/+2,5% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.288,00 -0,3% E-Mini-Future S&P-500 3.984,50 -0,4% E-Mini-Future Nsdq-100 11.772,00 -0,6% Nikkei-225 27.963,47 -1,1% Schanghai-Composite 3.087,60 +0,0% Hang-Seng-Index 17.603,43 +1,6% +/- Ticks Bund -Future 138,35 -36 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 14.224,86 +0,6% DAX-Future 14.328,00 +0,9% XDAX 14.308,83 +0,9% MDAX 25.975,00 +2,8% TecDAX 3.089,31 +0,7% EuroStoxx50 3.868,50 +0,6% Stoxx50 3.659,65 -0,5% Dow-Jones 33.747,86 +0,1% S&P-500-Index 3.992,93 +0,9% Nasdaq-Comp. 11.323,33 +1,9% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 138,71 -173

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Freundlich - "Die Risikobereitschaft nimmt deutlich zu", meinte ein Händler mit Blick auf die unerwartet niedrig ausgefallenen US-Inflationsdaten für Oktober, die tags zuvor für eine gloabe Kursrally gesorgt hatten. Am Freitag untermauert eine überraschend schwache US-Verbraucherstimmung Erwartungen, dass künftige Zinserhöhungen der US-Notenbank in kleineren Schritten erfolgen könnten. Positiv kam zudem an, dass in China die restriktiven Corona-Maßnahmen etwas gelockert sollen. Besonders gefragt waren Technologie-, Rohstoff-, Einzelhandels- und Autotitel, deren Stoxx-Branchenindizes bis zu 2,7 Prozent gewannen. Pharma-, Nahrungs-und Getränke- sowie Telekom-Aktien standen mit Abschlägen zwischen 0,7 und 2,4 Prozent auf der Verliererseite.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Zalando stiegen um 12,4 Prozent. Ähnlich stark zeigten sich Reihe Delivery Hero, aber auch mit Puma, Adidas und Covestro ging es um weitere bis zu 8,4 Prozent nach oben. Sie profitierten unter anderem von stark fallenden Gaspreisen, die letztlich auch dazu führen dürften, dass die Verbraucher mehr Geld für den Konsum haben. VW gewannen 2,6 Prozent, gestützt von guten Absatzzahlen. Daimler Truck (-0,6%) hatte endgültige Quartalszahlen vorgelegt, die zwar überzeugten, aber weitgehend bekannt waren. Bei Jungheinrich (+6,8%) überzeugten Auftragseingang sowie Umsatz. Fraport (+3,4% waren mit einem deutlich gestiegenen Passagieraufkommen in Frankfurt gesucht.

XETRA-NACHBÖRSE

Mangels neuer Unternehmensnachrichten gab es bei Einzelwerten keine Auffälligkeiten.

USA - AKTIEN

Die Hoffnung auf einen zukünftig weniger rigorosen Zinserhöhungspfad der US-Notenbank nach unerwartet moderat ausgefallenen Inflationsdaten für Oktober, stützte weiter die Stimmung. Unterstützung erhielt sie davon, dass sich die US-Verbraucherstimmung im November stärker eintrübte als erwartet. Dazu gesellte sich die günstige Nachricht, dass in China die strengen Pandemie-Einschränkungen gelockert werden sollen, worüber schon länger spekuliert wurde. Unternehmensnachrichten gab es nur aus hinteren Reihen. Das Online-Rechtstechnologieunternehmen Legalzoom.com hat seinen Umsatzausblick angehoben, worauf der Kurs um 10,4 Prozent zulegte.

USA - ANLEIHEN

Wegen des Veterans Day fand am US-Anleihemarkt kein Handel statt.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0303 -0,2% 1,0320 1,0328 -9,4% EUR/JPY 143,73 -0,3% 144,22 143,61 +9,8% EUR/CHF 1,0558 +0,2% 1,0591 1,0570 -5,9% EUR/GBP 0,8766 +0,0% 0,8763 0,8766 +4,3% USD/JPY 139,44 -0,2% 139,75 139,06 +21,1% GBP/USD 1,1760 -0,1% 1,1776 1,1784 -13,1% USD/CNH 7,0464 -0,8% 7,1059 7,0839 +10,9% Bitcoin BTC/USD 15.907,99 -3,0% 16.395,58 16.731,16 -65,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar, der tags zuvor nach den Inflationsdaten und mit den fallenden Marktzinsen auf Talfahrt gegangen war, wertete weiter ab. Mit der Aussicht darauf, dass sich die chinesische Wirtschaft wieder öffnet, war die US-Währung nun auch in der Funktion als sicherer Hafen nicht gefragt. Der Dollar-Index fiel um weitere 1,7 Prozent. Der Euro stieg auf 1,0357 Dollar und damit wieder deutlich über die Parität und das höchste Niveau seit Juli.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,43 88,96 -0,6% -0,53 +26,6% Brent/ICE 95,61 95,99 -0,4% -0,38 +30,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die von Peking avisierten Lockerungen der Pandemie-Regeln verhalfen den Ölpreisen zu einem deutlichen Anstieg bis 2,9 Prozent. Dazu kam der schwache Dollar als Treiber.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.761,07 1.771,65 -0,6% -10,58 -3,7% Silber (Spot) 21,40 21,70 -1,4% -0,31 -8,2% Platin (Spot) 1.020,65 1.029,65 -0,9% -9,00 +5,2% Kupfer-Future 3,88 3,91 -0,9% -0,03 -12,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,7%) wurde weiter gestützt von den zuletzt kräftig gesunkenen Anleiherenditen. Auch der erneut schwache Dollar half.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

JAPAN - Währungspolitk

Der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, hat seine Sorge vor einer schnellen Abwertung des Yen bekräftigt, und versprach, sich weiterhin eng mit der Regierung abzustimmen. Kuroda blieb derweil bei seiner Auffassung, dass Japan weiterhin geldpolitische Anreize benötigt.

SLOWENIEN - Politik

Mit Natasa Pirc Musar ist erstmals eine Frau zur Präsidentin des Landes gewählt worden. Die parteilose liberale Quereinsteigerin erhielt bei der Stichwahl knapp 54 Prozent der Stimmen.

TÜRKEI

Der türkische Innenminister Suleyman Soylu hat die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) für den Anschlag in einer Istanbuler Einkaufsstraße mit mindestens sechs Toten verantwortlich gemacht. Bei dem Anschlag in Istanbul wurden am Sonntagnachmittag mindestens sechs Menschen getötet und 81 weitere Menschen verletzt. Die Explosion ereignete sich auf der bei Touristen wie Einheimischen beliebten Einkaufsstraße Istiklal im Zentrum der türkischen Metropole.

USA/CHINA

US-Präsident Joe Biden will bei seinem Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels in Indonesien "Leitplanken" und "Verkehrsregeln" für die Beziehungen beider Länder festlegen. "Wir stehen im Wettbewerb", sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. Biden wolle sicherstellen, "dass der Wettbewerb begrenzt wird, dass wir Leitplanken errichten, dass wir klare Verkehrsregeln haben". Damit solle sichergestellt werden, dass der "Wettbewerb nicht in einen Konflikt umschlägt".

USA - Politik

Die Demokraten haben nach Arizona auch den US-Senatssitz in Nevada gewonnen. Damit wird die Stichwahl in Georgia nun von untergeordneter Bedeutung sein. Weil Vizepräsidentin Kamela Harris die ausschlaggebende Stimme im Senat hat, behalten die Demokraten dort auf jeden Fall eine knappe Mehrheit.

AUTOZULIEFERER

Der deutschen Zulieferindustrie droht nach eigenen Angaben wegen rasant gestiegener Energie- und Materialkosten eine Pleitewelle. "Im ersten Halbjahr 2023 werden wir viele Insolvenzen sehen, weil die Unternehmen ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können", sagten Elringklinger-Chef und Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf im Gespräch mit der "Automobilwoche".

METALL-ARBEITGEBER

Metall-Arbeitgeberchef Stefan Wolf warnt angesichts der Folgen der Energiekrise vor einer zunehmenden Abwanderung deutscher Industriebetriebe ins Ausland. "Es wird bereits Produktion von Deutschland aus in andere Länder verlagert", sagte der Gesamtmetall-Präsident.

HENKEL

Jan-Dirk Auris, im Vorstand verantwortlich für den Unternehmensbereich Adhesive Technologies bei Henkel, wird seinen Vertrag nicht verlängern und Ende Januar 2023 ausscheiden.

1&1 / PROSIEBEN

Die Spekulationen verdichten sich, dass Comcast Sky Deutschland verkaufen will. Der US-Kabelnetzbetreiber hat laut Börsen-Zeitung die M&A-Beratung PJT Partners beauftragt, um die Chancen auszuloten. Interessiert sei angeblich 1&1, Prosieben dagegen nicht, so die Zeitung.

VANTAGE

Nachfolgend die Halbjahreszahlen 2022/23 (in Millionen Euro, nach IFRS):

BERICHTET 1H 1H22/23 ggVj 1H21/22 Umsatz 524 +6% 494 EBITDA bereinigt 444 +4% 427 EBITDAaL bereinigt 273 +2% 268

VITESCO

hat nach einem im Vergleich zum Vorjahr besseren dritten Quartal den Umsatzausblick angehoben und den Margenausblick innerhalb der bisherigen Prognose präzisiert. Vitesco erwartet für 2022 nun einen Konzernumsatz von 9,0 bis 9,2 (bisher 8,6 bis 9,1) Milliarden Euro. Weil jedoch nicht alle Mehrkosten weitergegeben werden können, rechnet das Unternehmen mit einer bereinigten operativen EBIT-Marge von 2,3 bis 2,5 (2,2 bis 2,7) Prozent. Im dritten Quartal erwirtschaftete Vitesco einen Umsatz von 2,30 (Vorjahr 1,91) Milliarden Euro und ein EBIT von 47,9 (24,5) Millionen Euro bei einer Marge von 2,1 (1,3) Prozent.

BIONTECH

baut sein Produktionsnetzwerk mit einer Übernahme in Asien aus und kauft eine Produktionsanlage von Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing.

