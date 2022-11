Die AKTIONÄR-Community hat höchstpersönlich gewählt und 10 Aktien ausgewählt, die für sie an der Börse unverzichtbar sind. Genau diese Anlegerfavoriten sind jetzt im Community Index zusammengefasst und per Index-Zertifikat handelbar. Mit Freyr Battery, BYD und LVMH haben es 3 spannende Werte mit großem Potenzial für die Zukunft in den neuen Index geschafft. Mit Freyr Battery wurde eine absolute Überraschungsaktie in den Index gewählt. Der Batteriehersteller aus Norwegen hat ein enormes Potenzial ...

